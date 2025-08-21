Ошибки конца сезона, которые лишают урожая свёклы

Даже если всё лето вы заботливо поливали грядки и рыхлили почву, несколько ошибок в конце сезона могут полностью лишить вас урожая свёклы. Конец августа и начало сентября — решающий период, когда важно действовать особенно внимательно.

Основные промахи, которые губят свёклу

Неправильный полив

При недостатке влаги корнеплоды получаются мелкими, жёсткими и безвкусными. Но и переувлажнение опасно — оно провоцирует гниль. Оптимально поливать раз в неделю, обязательно промачивая почву на всю глубину, ориентируясь на температуру и осадки.

Отсутствие подкормки

Если вы не вносили удобрения в начале лета, август — последний шанс. Для формирования крупных и сочных корней свёкла особенно нуждается в калиe и фосфоре. Подойдут комплексные минеральные удобрения, а также органика — переработанный компост, перегной или древесная зола.

Полив солёной водой

Существует ошибочное мнение, что поваренная соль улучшает вкус свёклы. На самом деле соль нарушает водный баланс растений и делает корнеплоды жёсткими и горькими. От такой "подкормки" лучше отказаться полностью.

Игнорирование вредителей

В августе свёкла часто становится мишенью для тли и свекловичной мухи. Регулярный осмотр помогает вовремя обнаружить поражения. Используйте натуральные настои, инсектициды или просто убирайте вредителей вручную.

Несвоевременный сбор

Если передержать свёклу в почве, корнеплоды перерастают, становятся волокнистыми и начинают гнить. Оптимальный момент сбора — когда диаметр корнеплода достигает 5-10 см. Не стоит ждать, пока ботва полностью ляжет — можно потерять вкус и лёжкость.