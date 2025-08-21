Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла, только что выкопанная из земли
Свекла, только что выкопанная из земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:26

Ошибки конца сезона, которые лишают урожая свёклы

Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона

Даже если всё лето вы заботливо поливали грядки и рыхлили почву, несколько ошибок в конце сезона могут полностью лишить вас урожая свёклы. Конец августа и начало сентября — решающий период, когда важно действовать особенно внимательно.

Основные промахи, которые губят свёклу

Неправильный полив
При недостатке влаги корнеплоды получаются мелкими, жёсткими и безвкусными. Но и переувлажнение опасно — оно провоцирует гниль. Оптимально поливать раз в неделю, обязательно промачивая почву на всю глубину, ориентируясь на температуру и осадки.

Отсутствие подкормки
Если вы не вносили удобрения в начале лета, август — последний шанс. Для формирования крупных и сочных корней свёкла особенно нуждается в калиe и фосфоре. Подойдут комплексные минеральные удобрения, а также органика — переработанный компост, перегной или древесная зола.

Полив солёной водой
Существует ошибочное мнение, что поваренная соль улучшает вкус свёклы. На самом деле соль нарушает водный баланс растений и делает корнеплоды жёсткими и горькими. От такой "подкормки" лучше отказаться полностью.

Игнорирование вредителей
В августе свёкла часто становится мишенью для тли и свекловичной мухи. Регулярный осмотр помогает вовремя обнаружить поражения. Используйте натуральные настои, инсектициды или просто убирайте вредителей вручную.

Несвоевременный сбор
Если передержать свёклу в почве, корнеплоды перерастают, становятся волокнистыми и начинают гнить. Оптимальный момент сбора — когда диаметр корнеплода достигает 5-10 см. Не стоит ждать, пока ботва полностью ляжет — можно потерять вкус и лёжкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пожелтевшие листья и плотные головки — признаки зрелого чеснока сегодня в 21:23

Признаки зрелости чеснока: когда собирать урожай

Собрать чеснок вовремя — значит сохранить вкус и лёжкость на всю зиму. Рассказываем, по каким признакам можно точно определить момент зрелости культуры и почему не стоит ориентироваться только на дату в календаре.

Читать полностью » Как отпугнуть насекомых без репеллентов: цитрусовые, травы и чеснок сегодня в 21:19

Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки

Комары и мухи не обязательно должны испортить пикник. Если под рукой нет химического репеллента, помогут лимоны, мята, уксус или даже обычный чеснок. Рассказываем, какие натуральные средства эффективно отпугивают насекомых на природе.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что землю можно потерять за неуплату налогов и нецелевое использование сегодня в 20:20

Даже оформленный участок можно потерять: названы главные причины

Даже оформленный в собственность земельный участок можно потерять. Адвокат объясняет, в каких случаях государство вправе изъять землю, и как собственнику защитить себя — от нарушения целевого назначения до экологических претензий.

Читать полностью » Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки сегодня в 19:04

Солнечные фонари оказались надёжнее проводов в отдалённых сёлах: как Камчатка освещает улицы в темноте зимы

На Камчатке начали использовать уличные фонари на солнечных панелях. Жители удивились: они работают даже зимой и помогают экономить бюджет.

Читать полностью » Весенние луковичные растения зацветают только после холодного покоя сегодня в 18:13

Луковицы, посаженные вовремя, превращают сад в весеннюю сказку

Когда сажать весенние луковичные и почему тюльпаны лучше высаживать позже других? Простые советы для тех, кто хочет яркий весенний сад.

Читать полностью » Фузариозное увядание снижает урожай дынь в Центральной Азии до 90% сегодня в 17:06

Фузариоз забирает до 90% урожая дынь: как распознать первые признаки

Фузариоз и другие болезни дынь способны уничтожить до 90% урожая. Разбираем признаки, причины и эффективные способы защиты бахчевых.

Читать полностью » Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов сегодня в 16:12

Розы упрямо не цветут? Причина может скрываться в уходе

Почему розы не цветут? Ошибки в обрезке, перекорм азотом и нехватка света — главные причины. Разбираем, как исправить уход и вернуть пышные бутоны.

Читать полностью » Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова сегодня в 15:59

Этот секретный барьер из огорода заставит слизней обходить ваши посадки стороной – урожай будет спасен

Эксперт Андрей Туманов раскрыл эффективные методы борьбы с испанскими слизнями. Защитите свой урожай простыми и экологичными способами!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля
Туризм

Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
УрФО

Проблемы с доступом к "ВКонтакте" наблюдаются в Екатеринбурге, Тюмени и на Ямале
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru