Ошибки, которых стоит избегать в августе: как уберечь урожай сладкой свёклы

Секреты ухода за свёклой: вот как не допустить распространённых ошибок

Среди множества овощных культур, которые выращивают на дачных участках, свёкла занимает особое место. Это неприхотливое корнеплодное растение, которое при правильном уходе может радовать дачников хорошим урожаем. Однако даже в августе, когда свекла вроде бы близка к полной зрелости, дачники могут допускать ошибки, которые приводят к снижению качества и количества корнеплодов.

Распространённые ошибки при выращивании свёклы в августе

Несмотря на то, что основные агротехнические мероприятия по уходу за свеклой приходятся на более ранние сроки, в августе дачники также должны уделять ей должное внимание. Вот на что стоит обратить особое внимание:

Недостаточный полив. В августе, когда стоит жаркая сухая погода, свекле как никогда необходим регулярный, равномерный полив. Недостаток влаги в почве приведет к растрескиванию корнеплодов, их огрублению и ухудшению вкусовых качеств. Несвоевременная прополка сорняков. Сорные растения, которые активно разрастаются в летний период, способны отнимать у свеклы влагу и питательные вещества, сдерживая ее рост и развитие. Вовремя проведенные прополки помогут предотвратить этот негативный фактор. Нарушение сроков уборки. Затягивание с уборкой урожая свеклы приводит к грубению корнеплодов, снижению их сахаристости и усилению горечи. Оптимальным сроком является конец августа - начало сентября, когда корни достигают технической зрелости. Ошибки в хранении. Неправильное хранение выкопанной свеклы (например, в слишком сухом, плохо проветриваемом помещении) может вызвать высыхание, загнивание и потерю питательных свойств корнеплодов. Повреждение вредителями и болезнями. Появление в августе различных вредоносных насекомых (свекловичные блошки, листовые минеры) и грибковых заболеваний (cerkospora, фомоз) способно существенно снизить урожай и качество свеклы.

Как правильно ухаживать за свёклой в августе

Чтобы избежать перечисленных проблем, дачникам необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу за свёклой в августе:

обеспечивать регулярный, равномерный полив (2-3 раза в неделю), особенно в жаркую погоду;

своевременно проводить прополку сорняков, не допуская их разрастания;

внимательно следить за сроками технической зрелости корнеплодов и убирать урожай в конце августа - начале сентября;

правильно хранить свеклу, обеспечивая оптимальные условия (прохлада, влажность, доступ воздуха);

регулярно осматривать растения и принимать своевременные меры против вредителей и болезней

Соблюдая эти несложные правила ухода, дачники смогут получить отличный, здоровый урожай сладкой свеклы, который прослужит долгое время на их столах.

Фото: Chard in the Victory Garden by mercedesfromtheeighties.