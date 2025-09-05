Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла, только что выкопанная из земли
Свекла, только что выкопанная из земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:06

Свекла превращается в гниль быстрее, чем вы думаете: три ошибки на грядке

Ошибки при уборке и хранении свеклы, которые приводят к порче урожая

Когда приходит время убирать свеклу с грядок, многие дачники относятся к этому процессу без особых раздумий. Кажется, что сложного — выкопал и отправил на хранение. Но именно на этом этапе совершаются ошибки, которые могут стоить урожаю долгих месяцев хранения. Опытные огородники знают: чтобы корнеплоды не потеряли влагу, не сморщились и не сгнили, нужно соблюдать несколько правил.

Почему важно сразу обрезать ботву

Первая и самая частая ошибка — затягивание с обрезкой ботвы. Листва продолжает забирать влагу у плода, из-за чего корнеплод начинает увядать. Чтобы этого не произошло, ботву нужно удалять сразу же после выкопки. Оптимально оставлять не более 0,5 см над верхушечной почкой. Морковь, например, требует полного удаления верхушки, а свеклу достаточно укоротить. Важно помнить: чем быстрее срезаны листья, тем дольше корнеплод сохранит свежесть.

Правильная просушка свеклы

Вторая ошибка — слишком долгий процесс просушивания на улице. Многие оставляют корнеплоды под открытым небом на целый день, но этого делать не стоит. У свеклы, в отличие от других корнеплодов, нет естественного периода покоя, и его приходится создавать искусственно. Для этого достаточно просушить корнеплоды на свежем воздухе не более часа, избегая попадания прямых солнечных лучей. За это время кожица подсыхает, а мелкие трещинки затягиваются. После такой краткой просушки свеклу лучше перенести в помещение с хорошей вентиляцией и разложить в один слой. Важно следить за влажностью воздуха: он не должен быть слишком сухим, иначе свекла начнет терять влагу.

Под толстой кожицей свеклы скрыт пробковый слой, который играет роль естественной защиты — предотвращает пересыхание и проникновение инфекции. Именно поэтому важно обеспечить правильные условия просушивания: не пересушить и не дать плоду "задохнуться".

Постепенное охлаждение — ключ к сохранности

Третья ошибка — резкий перепад температур. Если сразу же перенести свеклу из теплого участка в холодный погреб, она начнет активно выделять влагу, на поверхности образуется конденсат, а вместе с ним и риск развития гнили. Постепенное охлаждение позволяет избежать этого. Идеальная температура хранения — от 0 до +1 °C, допустимый максимум — +4 °C. При этом влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 90-95 %. Если температура поднимется выше +7 °C, корнеплоды быстро пойдут в рост.

Опытные огородники советуют: сначала дать свекле "отпотеть" в прохладной хозяйственной постройке, разложив урожай тонким слоем. Только после этого корнеплоды можно отправлять в погреб для долгосрочного хранения. Если сразу уложить свеклу в мешки или ящики, велик риск потерять значительную часть урожая.

Как хранить урожай

После правильной подготовки каждый дачник выбирает свой способ хранения. Кто-то складывает свеклу в ящики с песком, другие предпочитают использовать опилки или торф. Важно лишь помнить, что корнеплоды должны оставаться сухими и не соприкасаться с источниками влаги. Тогда урожай пролежит до самой весны, сохранив сочность и вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как определить зрелость тыквы: советы для сочного и сладкого урожая – проверьте прямо сейчас сегодня в 4:31

Хитрая примета опытных огородников: как определить зрелость тыквы по одному взгляду – урожай будет огромным

Узнайте, как определить зрелость тыквы для долгого хранения и насыщенного вкуса. Простые тесты и признаки, чтобы собрать урожай вовремя. Секреты опытных садоводов!

Читать полностью » Осенью садоводы заготавливают семена гороха, цинний, настурции и ипомеи сегодня в 3:39

Зелень в кубиках, цветы в луковицах: сентябрьский секрет, который делали наши бабушки

Пока лето уходит, не упустите шанс позаботиться о своем саде. Осенние работы помогут сохранить растения и подготовить их к зиме, обеспечив прекрасный урожай и красоту весной.

Читать полностью » Урожай под угрозой: составляем список дел до наступления заморозков – важные советы сегодня в 3:31

Хитрая тактика: как собрать богатый урожай до первых заморозков и не потерять ни грамма

Первые заморозки способны быстро уничтожить урожай. Узнайте, какие овощи наиболее уязвимы и в каком порядке их нужно убирать, чтобы минимизировать потери.

Читать полностью » Ботва – ваш бесплатный клад: как правильно использовать отходы, чтобы сад процветал сегодня в 2:31

Забудьте про навоз: ботва заменит все удобрения – гениальный метод от бывалых огородников

Узнайте, как превратить садовые отходы в ценное удобрение! Ботва – источник азота, фосфора и калия. 3 способа применения для богатого урожая.

Читать полностью » Лаванда, розмарин и суккуленты входят в топ засухолюбивых растений для контейнеров сегодня в 2:28

Город в тени, балкон в цвету: неожиданный секрет выносливого сада

Засухоустойчивые растения — идеальный выбор для горожан. Узнайте, какие ксерофильные виды украсят ваш балкон и уменьшат потребление воды.

Читать полностью » Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая сегодня в 1:31

Секрет урожайной грядки: этот запах заставит моллюсков исчезнуть за одну ночь — садоводы в восторге

Слизни уничтожают капусту, клубнику и кабачки за считанные часы? Узнайте, как защитить урожай: от утреннего полива и кофейных барьеров до биопрепаратов. Советы по профилактике и 3 проверенных метода борьбы без химии!

Читать полностью » Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября сегодня в 1:22

Североамериканский долгожитель в российском саду: удивительная история клопогона

Клопогон кистевидный — редкое и эффектное растение для вашего сада. Узнайте все секреты его ухода и полезные свойства, которые могут вас удивить.

Читать полностью » Как правильно поливать растения: 5 ошибок, которые совершают начинающие садоводы сегодня в 0:31

70% болезней от этого: 5 ошибок полива, которые подрывают ваши растения

Полив - простой процесс, но садоводы часто допускают ошибки. Избегайте 5 промахов: время, температура, объем воды и оборудование. Увеличьте урожай!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как проявляется турецкое гостеприимство в повседневной жизни
Спорт и фитнес

Учёные: практика осознанности уменьшает стресс и риск переедания
Питомцы

Морские свинки: зубы растут всю жизнь и требуют постоянного стачивания сеном
Авто и мото

Volkswagen представит доступный электровнедорожник ID.2 SUV на автосалоне в Мюнхене 7 сентября
Авто и мото

Минэнерго России направит часть экспортного дизеля на внутренний рынок
Красота и здоровье

Врач Якимова: капуста, морковь и свекла снижают риск авитаминоза осенью
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: 80% иммунитета зависит от осеннего рациона
Еда

Ингредиенты салата с грибами и курицей включают корейскую морковь и свежие овощи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet