Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла, только что выкопанная из земли
Свекла, только что выкопанная из земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:17

Свекла уходит вянущей тенью: три ошибки, из-за которых урожай исчезает к зиме

При хранении свеклы поверх картофеля клубни выделяют углекислый газ, который подавляет грибки

Свекла на первый взгляд кажется неприхотливым овощем: выкопал, сложил в ящики — и жди до весны. Но на практике всё иначе. Малейшая ошибка при подготовке к хранению приводит к тому, что корнеплоды быстро теряют упругость, становятся сухими или, наоборот, загнивают. А ведь сохранить урожай до лета можно даже в самом обычном погребе, если знать несколько правил.

Почему важно правильно подготовить урожай

Не стоит списывать всё на погреб. Конечно, в промышленных условиях создают идеальный микроклимат — температура, влажность, вентиляция выверены до мелочей. У простого садовода такой роскоши нет. Но именно от того, как была убрана и подготовлена свекла, зависит её лёжкость. Каждый шаг важен: как мы обрежем ботву, как подсушим корнеплоды и что оставим на их поверхности.

Ошибка №1. Ботва, оставленная "на потом"

Самая распространённая промашка — оставить корнеплоды с листьями, откладывая обрезку. Но ботва после уборки продолжает жить, и жить за счёт самого плода. Листья активно испаряют влагу, вытягивая её из корнеплода. В результате свекла вянет и быстро теряет вес. Кроме того, на дыхание и испарение растение расходует запасы сахаров, накопленных к зиме. Вместо сочного сладкого плода мы получаем сморщенный и грубый овощ.

Поэтому ботву обрезают сразу же после выкопки. Опытные огородники советуют не только резать, но и аккуратно выкручивать её - так меньше повреждается кожура. Главное правило: оставить короткий пенёк и не трогать верхушку корнеплода.

Ошибка №2. Обрезка "мышиного хвостика" и точки роста

Многие хозяйки по привычке срезают тонкий корешок и верхушку, полагая, что так свекла лучше сохранится. На самом деле результат получается противоположный. Каждый срез — это открытые ворота для инфекции. Свекла не умеет быстро "залечивать" ранки, как картофель, поэтому через такие повреждения легко проникают патогены.

Кроме того, увеличивается площадь испарения влаги, и корнеплод быстрее высыхает. Особенно опасно убирать точку роста: свекла начинает тратить силы на заживление и теряет сахара, которые могли бы сохранить плотность и вкус. Куда надёжнее оставить корешок и макушку в целости — это естественная защита плода.

Ошибка №3. Неправильная сушка и закладка

Даже после аккуратной обрезки корнеплоды нельзя сразу убирать в погреб. Сначала им нужно "отлежаться". Обычно свеклу сушат 1-2 дня под навесом, где нет прямых лучей солнца и дождя. За это время подсыхают мелкие ранки и остатки корешков, снижается риск заражения. Если же убрать сырые плоды в ящик, велик шанс появления плесени и гнили.

Закладывать свеклу лучше слоями, пересыпая песком, опилками или золой. Это помогает удерживать влагу на оптимальном уровне и не даёт корнеплодам соприкасаться слишком плотно. Ещё один приём — хранить свеклу поверх картофеля: клубни выделяют углекислый газ, а он подавляет развитие грибков.

Плюсы и минусы способов хранения

Способ Плюсы Минусы
В ящиках с песком Хорошо сохраняет влагу, снижает риск пересыхания Требует много песка и места
В мешках с отверстиями Удобно перемещать, легко контролировать состояние Риск запотевания и гнили
Поверх картофеля Дополнительная защита от грибков Зависимость от состояния картофеля

Советы шаг за шагом

  1. Выкопайте урожай в сухую погоду, стараясь не повредить корнеплоды.

  2. Сразу обрежьте ботву, оставив пенёк 1-2 см.

  3. Не срезайте "хвостик" и верхушку.

  4. Подсушите свеклу 1-2 дня под навесом.

  5. Отберите целые и здоровые корнеплоды, повреждённые используйте в первую очередь.

  6. Уложите урожай в ящики слоями, пересыпая песком или опилками.

  7. Поставьте в погреб при температуре +1…+3 °С и умеренной влажности.

Мифы и правда

  • Миф: свекла хранится так же просто, как картофель.
    Правда: у неё нет настоящего периода покоя, поэтому она быстрее прорастает и теряет влагу.
  • Миф: лучше полностью обрезать корни и вершину.
    Правда: такие срезы ускоряют увядание и создают ворота для болезней.
  • Миф: свекла "сама по себе" сохранится до весны.
    Правда: без подготовки даже в хорошем погребе урожай испортится к середине зимы.

FAQ

Как понять, что свекла испортилась?
Признаки — мягкость, запах гнили, плесень на кожуре. Такие плоды лучше сразу убрать.

Сколько в среднем хранится свекла в погребе?
При правильной подготовке до весны, а иногда и до июня-июля.

Что лучше использовать для пересыпки: песок или опилки?
Оба варианта подходят, но песок надёжнее удерживает влагу, а опилки легче по весу.

Исторический контекст

Свекла выращивается в Европе с античных времён. Уже в Древней Греции её использовали не только как пищу, но и как лекарственное средство. В XIX веке именно из свеклы впервые начали получать сахар в промышленных масштабах, что сделало её стратегическим продуктом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поздно обрезали ботву → плоды завяли → обрезать сразу после выкопки.
  • Срезали хвостик и верхушку → ускоренное высыхание → оставлять целыми.
  • Убрали сырые корнеплоды в ящики → плесень и гниль → подсушить 1-2 дня под навесом.

А что если…

А что если нет ни песка, ни опилок? В таком случае можно использовать золу, мох или даже бумагу. Главное — чтобы корнеплоды не лежали плотно друг к другу и не пересыхали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эти корни выделяют яд — как подсолнухи и картофель превращают почву в пустыню сегодня в 7:50

Секреты огородников: эти растения-враги могут погубить ваш урожай — как избежать катастрофы

Растения ведут скрытую войну за ресурсы: узнайте, какие пары культур нельзя сажать рядом. Аллелопатия разрушает урожай незаметно даже при идеальном уходе.

Читать полностью » Регулярная прополка снижает риск распространения сорняков и насекомых сегодня в 7:20

Чем меньше усилий, тем крепче сад: секреты ленивых хозяев

Узнайте, какие простые привычки в уходе за садом помогут сохранить растения здоровыми и снизить риск заболеваний и вредителей. Применяйте эти советы регулярно.

Читать полностью » Ферментированная крапива усиливает рост огурцов на 40%: эксперимент дачников сегодня в 6:50

Бабушкин рецепт оживит грядки: две недели брожения — и томаты растут как на дрожжах

Узнайте, как превратить обычные сорняки в мощное удобрение за 14 дней. Ферментированный настой усиливает рост томатов, защищает от вредителей и восстанавливает почву без химии.

Читать полностью » Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях сегодня в 6:16

Урожай прямо из горшка: как плодовые деревья выживают в квартире

Выращивание фруктовых деревьев в квартире становится реальностью! Откройте секрет правильного ухода и узнайте, какие деревья принесут вам урожай.

Читать полностью » Сода, сыворотка, чеснок: три домашних средства против опасного грибка сегодня в 5:40

Спрятали 5 экологичных методов борьбы под ложкой соды — почему грибок бежит от столовой посуды

Мучнистая роса за 3 дня может уничтожить урожай огурцов. Учёные раскрыли 5 работающих методов борьбы: от соды и чеснока до биопрепаратов. Как спасти грядки без химии — проверенные решения из научных исследований.

Читать полностью » Сентябрьская обрезка живых изгородей облегчает зимовку и стимулирует весенний рост сегодня в 5:13

Осенняя стрижка делает кусты гуще: как подготовить изгородь к весеннему пику

Сентябрь – идеальное время для обрезки живых изгородей. Узнайте, как сохранить здоровье растений, избежать ошибок и наслаждаться красивым садом зимой.

Читать полностью » Когда дело касается пионов, редкость – это не только красота, но и выносливость сегодня в 4:40

На что стоит обратить внимание: три редких пионов, которые добавят ярких красок в ваш сад

Откройте для себя 3 уникальных сорта пионов, которые не только украсят вашу клумбу, но и станут настоящей находкой даже для самых искушенных садоводов.

Читать полностью » Садоводы используют соль для защиты потоса от вредителей и грибковых болезней сегодня в 4:21

Потосу подсыпают соль? Зачем садоводы идут на такой риск

Узнайте, как опытные садоводы используют соль для потоса: защиты от вредителей, контроля влаги и возможные риски. Будьте осторожны с дозировкой!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперимент ETRTO показал: эффективность направленных шин почти не меняется при неправильной установке
Питомцы

Учёные: для производства 1 кг мёда пчёлам требуется облететь до 8 миллионов цветов
Технологии

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью
Красота и здоровье

В Казани врачи спасли пациента с раком желудка и тяжёлым пороком сердца
Красота и здоровье

Секрет похудения: как диетолог раскрыла правду о калорийности и составе продуктов
Дом

Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии
Спорт и фитнес

Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол
Еда

Картофельные лодочки наполняют фаршем и запекают до золотистой корочки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet