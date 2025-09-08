Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свекла, только что выкопанная из земли
Свекла, только что выкопанная из земли
Опубликована сегодня в 10:27

Сладкая свекла без лишних хлопот: секрет последней подкормки перед уборкой

Калийная подкормка свеклы осенью повышает сладость и лёжкость урожая

Свекла занимает особое место на огороде: этот корнеплод ценят не только за вкус, но и за пользу для здоровья. В её составе много клетчатки, фолиевой кислоты, антиоксидантов и природных сахаров. Она помогает работе сердца, печени и пищеварительной системы. Но чтобы корнеплоды получились сладкими, сочными и хорошо хранились всю зиму, необходимо уделить внимание не только уходу в течение сезона, но и последней подкормке перед уборкой.

Зачем нужна заключительная подкормка

В конце вегетации свекла заканчивает формировать корнеплод. В этот период она особенно нуждается в правильных питательных веществах. Финальная подкормка помогает:

  • повысить количество сахаров;
  • улучшить вкус;
  • укрепить клетки и продлить лёжкость;
  • перераспределить питательные вещества из ботвы в корень.

Важно помнить: вносить удобрения нужно за 3-4 недели до уборки. Тогда свекла успеет накопить всё полезное, а лишняя влага уйдёт — это играет ключевую роль для хранения.

Как понять, готова ли свекла к уборке

Перед внесением подкормки стоит внимательно осмотреть посадки. За пару недель до сбора урожая оцените листья и корнеплоды. Наиболее опасное заболевание для свеклы — церкоспороз. Он проявляется беловатыми пятнами с бурой каймой. Листья постепенно высыхают, и корнеплоды остаются без питания.

При появлении болезни рекомендуется удалить сильно повреждённые листья и обработать грядки биофунгицидами — например, "Фитоспорином" или "Триходермином". При этом использовать азотные удобрения нельзя: они стимулируют рост новой зелени, а заболевшему растению это только вредит.

Иногда садоводов пугает фиолетовый или бордовый оттенок на листьях. Но в этом нет ничего страшного. Так проявляются антоцианы — пигменты, которые вырабатываются при понижении температуры и сокращении светового дня. Это естественный процесс.

Ошибки, которых стоит избегать

В конце сезона категорически запрещено:

  1. Вносить азот. Он стимулирует рост ботвы, отнимая силы у корнеплода.

  2. Использовать комплексные смеси с высоким содержанием азота.

Такие действия приведут к снижению сладости и повышенному риску гнили во время хранения.

Калий — главный помощник свеклы

Заключительная подкормка должна быть основана на калии. Этот элемент отвечает за транспортировку сахаров, делает ткани плотнее и помогает растениям противостоять болезням. Благодаря калию свекла становится сладкой, сочной и лучше хранится.

Можно ли использовать поваренную соль? Однозначно нет. Несмотря на то, что свекла усваивает натрий, обычная соль приводит к засолению почвы и повреждает корни. А вот калийная соль (хлористый калий), содержащая немного натрия, напротив, полезна. Она особенно эффективна после дождливого и прохладного лета, когда свекла недополучила солнечного тепла.

Рецепт подкормки

  • 3 столовые ложки хлористого калия растворить в 10 литрах воды.
  • Полить под корень, расходуя 3-4 литра раствора на 1 м².
  • Делать процедуру лучше утром или вечером.
  • Повторять не нужно — достаточно одного раза за 3-4 недели до уборки.

Калийная соль не только повышает сладость, но и снижает риск корневых заболеваний, например рака свеклы.

Подготовка к хранению

Чтобы свекла пролежала до весны, важно не только правильно её подкармливать, но и грамотно подготовить к хранению.

  1. За несколько недель до сбора ограничьте полив — ткани станут плотнее, сахара накопятся лучше.

  2. Ботву не срезайте заранее — она продолжает питать корнеплод. Удалять её нужно только после уборки, оставляя "хвостик" в 1-2 см.

  3. Выкапывайте свеклу в сухую погоду, аккуратно стряхивая землю, не повреждая кожицу.

  4. Просушите урожай 2-3 дня в тепле, затем обрежьте ботву и мелкие корни.

  5. Отберите повреждённые экземпляры — их стоит употребить сразу.

Оптимальные условия для хранения: температура +1…+3 °C, влажность 85-90%, темное помещение с вентиляцией. Удобнее всего хранить корнеплоды в ящиках с песком или опилками, либо в пакетах с отверстиями. Главное — не класть свеклу рядом с картофелем, который выделяет влагу и может спровоцировать гниение.

