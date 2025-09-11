Свекла и морковь: как обычный овощной дуэт превращает скромный обед в королевский пир

Представьте: яркий, полезный салат, который готовится за считанные минуты и подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А что если он ещё и невероятно вкусный? Давайте разберёмся, как приготовить этот хитрый рецепт из свеклы, моркови и изюма.

Ингредиенты

Свекла: 300 г

Морковь: 100 г

Твёрдый сыр: 40 г

Изюм: 30 г

Кедровые орешки: 30 г (или грецкие для экономии)

Майонез: 3 ст. л. (можно заменить на сметану для диеты)

Соль: по вкусу

Кунжут: 10 г

Клюква: 10 г

Зелень: 10 г (петрушка или другая)

Чеснок: 2 зубчика

Пошаговое приготовление

Отварите или запеките её заранее. Для варки: помойте, варите в мундире на среднем огне около 40 минут. Для запекания: оберните в фольгу и поставьте в духовку на 25 минут при 180°C. Проверьте готовность вилкой — свекла должна легко прокалываться. Остудите и натрите на средней тёрке.

Натрите несколько зубчиков на мелкой тёрке, пропустите через пресс или мелко нарежьте. Промойте его под водой, залейте горячей водой и оставьте на 15 минут. Слейте воду и просушите на дуршлаге или полотенце.

Помойте свежую морковь, очистите и натрите на средней или мелкой тёрке. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. Добавьте кедровые орешки для хвойного вкуса — или замените грецкими, мелко порубив их.

Положите ингредиенты в миску, заправьте майонезом и тщательно перемешайте, чтобы всё равномерно пропиталось. Если используете сметану, посолите салат. Поставьте в холодильник для охлаждения и пропитки.

Разложите в порционные пиалки или большой салатник. Посыпьте кунжутом, клюквой и свежей зеленью.