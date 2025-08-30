Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Жало с сюрпризом: чем ужаливание пчелы отличается от укуса осы

Биологи объяснили главные различия между пчёлами и осами

Мы часто путаем пчёл и ос: мелькнёт жёлто-чёрная полоска — и рука тянется отмахнуться. Между тем эти перепончатокрылые играют разные роли в экосистеме и ведут себя по-разному. Разобраться важно хотя бы для того, чтобы правильно реагировать на встречу и не вредить тем, кто нам помогает.

Почему их так легко спутать

И пчёлы, и осы летают за нектаром, посещают цветы и могут защищаться жалом. Оба отряда представлены социальными и одиночными видами, поэтому увидеть можно и крупный общественный рой, и одиночную самку, устраивающую гнездо в трещине стены или в почве.

Что у них общего

• Социальные виды строят сложные сообщества с кастами: есть матка, рабочие особи и самцы (трутни).
• Оба участвуют в опылении: переносят пыльцу с тычинок на рыльца, обеспечивая завязь плодов.
• Гнездование бывает самым разным: полости стеблей, пустоты в древесине, норы в земле, постройки под кровлями и в хозяйственных постройках.

Как они переживают зиму

В пчелиной семье матка зимует внутри клуба, который образуют рабочие: они поддерживают тепло и защищают её. Самцов к осени выгоняют — запасов мёда на всех не хватит. У общественных ос цикл другой: доживает одна оплодотворённая самка-основательница; она зимует в укрытии, а рабочие и самцы осенью погибают.

Главное различие — питание

Пчёлы в большинстве своём "вегетарианцы": их рацион — нектар и пыльца. Осы — всеяднее. Взрослые особи также тянутся к сахарам (нектар, падь, соки и перезревшие фрукты), но для личинок часто добывают белковую пищу — мелких насекомых и пауков. Это делает ос важными регуляторами численности садовых вредителей. Отдельные виды ос способны запасать сладкие корма, но для большинства это не характерно, тогда как пчелиный мёд — базовый запас семьи.

Про "жало" без мифов

Жалят только самки. У многих пчёл жало с зазубринами: ужалив крупного млекопитающего, они, как правило, теряют жало и погибают. У ос жало обычно гладкое — они могут атаковать несколько раз. Самцы — и пчелиные трутни, и самцы ос — жалить не способны.

О поведении и "репутации"

Осы нередко кажутся агрессивнее: они охотятся, конкурируют за сладкую пищу на пикниках и могут защищать гнездо. Пчёлы чаще заняты сбором нектара и нападают в крайнем случае, когда угроза очевидна. Но и те и другие не заинтересованы в конфликте: случайные столкновения чаще результат нашей невнимательности.

Внешность не только жёлто-чёрная

Классическая полосатая расцветка — лишь один из вариантов. Есть виды с оранжевыми, буроватыми, металлическими и даже почти однотонными окрасами. Форма тела тоже отличается: у ос талия тоньше, покровы более гладкие; пчёлы выглядят "пушистее" из-за опушения, которое помогает собирать пыльцу.

Чем полезны в саду

Пчёлы повышают урожайность плодовых, ягодных и овощных культур. Осы снижают численность гусениц и мух, подчищают падалицу. Вместе они поддерживают баланс: больше завязей — меньше вредителей.

Если укус пришёлся на питомца

При подозрении, что кошку или собаку ужалили, аккуратно осмотрите место, при необходимости удалите жало (соскобом, не пинцетом, чтобы не вдавить яд) и приложите холод. При отёке морды, затруднении дыхания или вялости — сразу к ветеринару.

Схожи — циклом "цветы-нектар-опыление" и социальной организацией. Различаются — рационом, устройством жала и стратегией зимовки. Обе группы незаменимы для природы и наших садов, а значит, вместо "бей — это оса" полезнее знать, как сосуществовать и не трогать гнёзда без необходимости.

