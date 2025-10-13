Пиво и бег — взрывная смесь: врачи предупреждают о смертельной моде
В последние годы по всему миру растёт популярность необычных забегов, сочетающих спорт и алкоголь. Один из самых известных форматов — "Пивная миля", где участники должны пробежать 1609 метров и на каждом круге выпить банку пива. Весёлое шоу для одних, но, по словам специалистов, серьёзная угроза для здоровья для других.
Фитнес-тренер Эдуард Каневский в беседе с "Москвой 24" дал однозначную оценку подобным мероприятиям.
"Единственное, что объединяет пивных 'спортсменов' с настоящими, — это наличие специальной экипировки и стартовых номеров. Относительно здоровья все тоже достаточно просто: любой алкогольный напиток опасен из-за содержания в нем этилового спирта. Он является токсином", — заявил эксперт.
Что такое "Пивная миля" и почему её считают забавой
Идея соревнования появилась в Канаде и быстро распространилась по США и Европе. По правилам участники должны преодолеть четыре круга — в сумме ровно одну милю (1609 метров), — выпивая перед каждым новым кругом банку пива. Побеждает тот, кто первым финиширует, не потеряв равновесие и не вырвав на трассе.
Несмотря на кажущуюся безобидность, физиологи утверждают, что сочетание алкоголя и физической нагрузки приводит к крайне негативным последствиям.
"Каневский назвал это губительным для здоровья бизнес-проектом, в котором нет спортивной составляющей", — передаёт издание.
Почему алкоголь и бег несовместимы
Во время пробежки организм работает на пределе: учащается сердцебиение, усиливается кровообращение и повышается температура тела. Алкоголь, наоборот, нарушает координацию, расширяет сосуды и повышает нагрузку на печень.
"Такой забег является колоссальной нагрузкой для организма. Во-первых, на пищеварительную систему, из-за чего людей и рвёт. Во-вторых, на сердечно-сосудистую. То есть организм испытывает тройную перегрузку: алкоголь, большой объём жидкости/калорий и физическая нагрузка", — объяснил Каневский.
Комбинация этих факторов может привести к обезвоживанию, скачкам давления и даже сердечным приступам у неподготовленных участников.
Физиологическая нагрузка при забеге с алкоголем
|Система организма
|Воздействие алкоголя
|Последствие во время бега
|Пищеварительная
|Этанол раздражает слизистую желудка
|Тошнота, рвота
|Сердечно-сосудистая
|Расширение сосудов, нарушение давления
|Обмороки, аритмия
|Нервная
|Снижение концентрации и координации
|Потеря равновесия
|Мышечная
|Снижение притока кислорода
|Судороги, слабость
|Обмен веществ
|Перегрузка печени и почек
|Дегидратация, интоксикация
Почему это не спорт
Фитнес-тренеры подчёркивают, что спорт — это контроль, дисциплина и работа на результат, а не соревнование в выносливости под алкоголем.
"Это губительный для здоровья бизнес-проект, в котором нет спортивной составляющей", — отметил Каневский.
Подобные забеги организуются ради шоу, и, по мнению эксперта, часто используются как способ привлечения внимания и рекламы, а не пропаганды здорового образа жизни.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Выпивать перед физической нагрузкой.
Последствие: Риск обезвоживания и аритмии.
Альтернатива: За 2 часа до тренировки — вода и лёгкий перекус.
-
Ошибка: Участвовать без медицинского осмотра.
Последствие: Возможный обморок или сердечный приступ.
Альтернатива: Проверка здоровья и постепенное увеличение нагрузок.
-
Ошибка: Считать пиво "безвредным" алкоголем.
Последствие: Перегрузка печени и повышение давления.
Альтернатива: Изотоники и вода с электролитами.
Что происходит с организмом во время "Пивной мили"
-
Первые минуты: алкоголь попадает в кровь, расширяются сосуды, учащается сердцебиение.
-
На втором круге: возникает ощущение жара, падает концентрация, появляется тошнота.
-
К концу дистанции: повышается давление, возрастает риск рвоты и обморока.
-
После финиша: организм испытывает обезвоживание и интоксикацию.
Для человека с проблемами сердца или печени такая нагрузка может закончиться госпитализацией.
Как сохранить удовольствие от спорта без алкоголя
-
Выбирайте классические забеги. Они укрепляют здоровье и повышают выносливость.
-
Добавляйте командные соревнования. Это создаёт дух азарта без вреда.
-
Используйте здоровую мотивацию. После пробежки наградите себя прогулкой, массажем или любимым блюдом.
-
Пейте воду, а не пиво. Вода восстанавливает баланс и улучшает результаты.
Плюсы и минусы подобных мероприятий
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Атмосфера
|Веселье, командный дух
|Потеря контроля, травмы
|Эмоции
|Адреналин и драйв
|Опасность для здоровья
|Организация
|Привлекает внимание
|Нет спортивной ценности
|Влияние на тело
|-
|Токсическое воздействие, перегрузка сердца
А что если это просто ради забавы?
Многие участники подобных забегов утверждают, что воспринимают их как лёгкое развлечение. Однако даже небольшие дозы алкоголя во время физических нагрузок могут спровоцировать серьёзные осложнения.
"Для людей с проблемами со стороны сердца и сосудов такие забеги могут закончиться развитием острых состояний", — предупредил Каневский.
FAQ: частые вопросы
Можно ли пить пиво после тренировки?
Нет. Алкоголь тормозит восстановление мышц и нарушает синтез белка.
Если это безалкогольное пиво, оно безопасно?
Отчасти. Но даже оно содержит сахар и углекислоту, создавая дополнительную нагрузку на желудок.
Почему пиво вызывает обезвоживание?
Алкоголь стимулирует выведение жидкости, мешая усвоению воды клетками.
Мифы и правда
Миф 1. Пиво помогает восстановиться после нагрузки.
Правда: Оно блокирует усвоение белка и повышает уровень кортизола.
Миф 2. В "Пивной миле" главное — чувство юмора.
Правда: Любая физическая активность под алкоголем может закончиться трагедией.
Миф 3. Алкоголь в малых дозах безопасен.
Правда: Этанол остаётся токсином, независимо от количества.
Три интересных факта
-
Рекорд "Пивной мили" — 4 минуты 28 секунд, установлен канадцем Кори Беллмором.
-
Медики считают, что выпитое за забег количество пива эквивалентно 2 литрам жидкости — перегрузка для сердца.
-
Всемирная организация здравоохранения относит алкоголь к канцерогенам первой группы, наряду с табаком.
Исторический контекст
Первые соревнования с алкоголем появились в университетской среде США в 1980-х годах. Тогда их воспринимали как шутку и способ привлечь студентов к спорту. Но со временем формат превратился в коммерческое шоу, где внимание СМИ стало важнее здоровья участников.
Сегодня врачи и фитнес-эксперты по всему миру предупреждают: даже ради веселья совмещать спиртное и физические нагрузки — опасно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru