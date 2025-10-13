Пиво и бег — взрывная смесь: врачи предупреждают о смертельной моде

В последние годы по всему миру растёт популярность необычных забегов, сочетающих спорт и алкоголь. Один из самых известных форматов — "Пивная миля", где участники должны пробежать 1609 метров и на каждом круге выпить банку пива. Весёлое шоу для одних, но, по словам специалистов, серьёзная угроза для здоровья для других.

Фитнес-тренер Эдуард Каневский в беседе с "Москвой 24" дал однозначную оценку подобным мероприятиям.

"Единственное, что объединяет пивных 'спортсменов' с настоящими, — это наличие специальной экипировки и стартовых номеров. Относительно здоровья все тоже достаточно просто: любой алкогольный напиток опасен из-за содержания в нем этилового спирта. Он является токсином", — заявил эксперт.

Что такое "Пивная миля" и почему её считают забавой

Идея соревнования появилась в Канаде и быстро распространилась по США и Европе. По правилам участники должны преодолеть четыре круга — в сумме ровно одну милю (1609 метров), — выпивая перед каждым новым кругом банку пива. Побеждает тот, кто первым финиширует, не потеряв равновесие и не вырвав на трассе.

Несмотря на кажущуюся безобидность, физиологи утверждают, что сочетание алкоголя и физической нагрузки приводит к крайне негативным последствиям.

"Каневский назвал это губительным для здоровья бизнес-проектом, в котором нет спортивной составляющей", — передаёт издание.

Почему алкоголь и бег несовместимы

Во время пробежки организм работает на пределе: учащается сердцебиение, усиливается кровообращение и повышается температура тела. Алкоголь, наоборот, нарушает координацию, расширяет сосуды и повышает нагрузку на печень.

"Такой забег является колоссальной нагрузкой для организма. Во-первых, на пищеварительную систему, из-за чего людей и рвёт. Во-вторых, на сердечно-сосудистую. То есть организм испытывает тройную перегрузку: алкоголь, большой объём жидкости/калорий и физическая нагрузка", — объяснил Каневский.

Комбинация этих факторов может привести к обезвоживанию, скачкам давления и даже сердечным приступам у неподготовленных участников.

Физиологическая нагрузка при забеге с алкоголем