Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:46

Плоский живот начинается не в спортзале: главная ошибка тех, кто качает пресс

Фитнес-эксперт Александра Сулим подчеркнула, что для плоского живота важен комплекс — диета и упражнения

Плоский живот и крепкий пресс — не только эстетика, но и показатель здоровья. Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают нагрузку на сердце, ухудшают обмен веществ и влияют на гормональный баланс. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с NEWS.ru объяснила, как избавиться от "пивного живота" и почему одни только упражнения не решают проблему.

Почему возникает "пивной живот"

Название условное: появление жира в области живота не всегда связано с алкоголем. Причинами становятся малоподвижный образ жизни, переедание, поздние ужины и избыток углеводов в рационе.

Проблема усугубляется с возрастом: метаболизм замедляется, гормональный фон меняется, а стресс повышает уровень кортизола — гормона, способствующего накоплению жира в области талии.

"Нужно проводить комплекс мероприятий — от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — подчеркнула Александра Сулим.

Почему тренировки без диеты не работают

Даже самые интенсивные упражнения не дадут результата, если не скорректировать питание. При избытке калорий организм не расходует жировые запасы, а продолжает их накапливать.

Проблема особенно актуальна для людей, которые после тренировки позволяют себе "наградить" организм лишним перекусом или фастфудом.

"Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы", — добавила тренер.

Основные принципы питания для уменьшения живота

Принцип Что делать Почему это важно
Контроль калорий Считать дневную норму и не превышать её Обеспечивает дефицит для снижения веса
Баланс БЖУ Поддерживать соотношение белков, жиров и углеводов Белок помогает сохранять мышцы
Исключить поздние перекусы Ужин за 3-4 часа до сна Снижается риск жировых отложений
Меньше сахара и пива Уменьшить простые углеводы Снижается уровень инсулина
Дробное питание 4-5 небольших приёмов пищи Стабилизирует обмен веществ

А что если нет времени на спортзал?

Для первых результатов достаточно 15-20 минут занятий дома. Можно использовать вес собственного тела или простые утяжелители — бутылки с водой, гантели, фитнес-резинки.

Главное — регулярность. Даже короткая, но системная тренировка эффективнее редких интенсивных нагрузок.

FAQ

Можно ли убрать "пивной живот" без спорта?
Можно немного уменьшить объёмы с помощью питания, но без физической активности кожа потеряет тонус.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При соблюдении диеты и регулярных тренировках первые изменения видны через 3-4 недели.

Какие продукты особенно вредны для талии?
Пиво, сладости, белый хлеб, жареные блюда и газированные напитки.

Помогает ли бег?
Да, кардионагрузка усиливает жиросжигание и улучшает работу сердца.

Можно ли делать упражнения каждый день?
Да, но чередуйте группы мышц и оставляйте хотя бы один день для восстановления.

