Плоский живот начинается не в спортзале: главная ошибка тех, кто качает пресс

Плоский живот и крепкий пресс — не только эстетика, но и показатель здоровья. Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают нагрузку на сердце, ухудшают обмен веществ и влияют на гормональный баланс. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с NEWS.ru объяснила, как избавиться от "пивного живота" и почему одни только упражнения не решают проблему.

Почему возникает "пивной живот"

Название условное: появление жира в области живота не всегда связано с алкоголем. Причинами становятся малоподвижный образ жизни, переедание, поздние ужины и избыток углеводов в рационе.

Проблема усугубляется с возрастом: метаболизм замедляется, гормональный фон меняется, а стресс повышает уровень кортизола — гормона, способствующего накоплению жира в области талии.

"Нужно проводить комплекс мероприятий — от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — подчеркнула Александра Сулим.

Почему тренировки без диеты не работают

Даже самые интенсивные упражнения не дадут результата, если не скорректировать питание. При избытке калорий организм не расходует жировые запасы, а продолжает их накапливать.

Проблема особенно актуальна для людей, которые после тренировки позволяют себе "наградить" организм лишним перекусом или фастфудом.

"Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы", — добавила тренер.

Основные принципы питания для уменьшения живота