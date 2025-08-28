Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках
Плоский живот — цель многих, но именно в этой зоне жир откладывается чаще всего. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с NEWS. ru рассказала, какие шаги помогут справиться с проблемой.
Диета и спорт — только вместе
"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — подчеркнула специалист.
Чтобы запустить процесс жиросжигания, важно контролировать питание:
- сокращать порции,
- подсчитывать калории,
- отказаться от поздних ужинов и ночных перекусов.
Эффективные упражнения для живота
По словам тренера, лучшие результаты дают:
- берпи,
- скручивания корпуса,
- упражнение "альпинист",
- планка,
- приседания,
- вакуум,
- выпады с утяжелением.
Эти движения активно включают в работу мышцы пресса и ускоряют обмен веществ.
Итог
Избавление от "пивного живота" требует комплексного подхода: разумной диеты и регулярных тренировок. Только сочетание этих факторов поможет добиться устойчивого результата.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru