Девушка с тонкой талией
Девушка с тонкой талией
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:54

Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках

Тренер Сулим: планка, берпи и вакуум ускоряют процесс жиросжигания в области живота

Плоский живот — цель многих, но именно в этой зоне жир откладывается чаще всего. Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с NEWS. ru рассказала, какие шаги помогут справиться с проблемой.

Диета и спорт — только вместе

"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", — подчеркнула специалист.

Чтобы запустить процесс жиросжигания, важно контролировать питание:

  • сокращать порции,
  • подсчитывать калории,
  • отказаться от поздних ужинов и ночных перекусов.

Эффективные упражнения для живота

По словам тренера, лучшие результаты дают:

  • берпи,
  • скручивания корпуса,
  • упражнение "альпинист",
  • планка,
  • приседания,
  • вакуум,
  • выпады с утяжелением.

Эти движения активно включают в работу мышцы пресса и ускоряют обмен веществ.

Итог

Избавление от "пивного живота" требует комплексного подхода: разумной диеты и регулярных тренировок. Только сочетание этих факторов поможет добиться устойчивого результата.

