Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках

сегодня в 5:10

Йога превращается в спасательный круг, когда жизнь рушит привычный порядок

Йога помогает не только телу, но и психике: она учит принимать неопределённость и находить баланс даже в самые нестабильные времена.

сегодня в 4:26

Бег, броски и снова бег — тренировка, от которой не скрыться усталости

Интенсивная лестница из бега и бросков медбола проверит силу, выносливость и умение держать темп. Узнайте, как адаптировать тренировку под свой уровень.

сегодня в 4:10

Пять движений, которые спасут ваши плечи от слабости и травм

Без гантелей и штанги тоже можно прокачать плечи. Пять упражнений от тренера из Нью-Йорка помогут развить силу и баланс дома с минимальным инвентарём.

сегодня в 3:36

Всего два движения, но каждый раунд даётся тяжелее предыдущего: проверка на выносливость

Тренировка на выносливость и силу: GHD и канат в одном комплексе. 10 минут, максимум раундов — и проверка, кто сумеет выдержать темп.

сегодня в 3:10

Пять движений в тренажёрке, о которых жалеет каждый второй

Ты можешь тратить часы в зале, но всё зря: самые популярные упражнения только мешают твоему прогрессу. Узнай, что заменить, чтобы тренировки стали эффективнее.

сегодня в 2:47

Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале

Четыре раунда спринтов со штангой и Echo Bike, прогрессивная нагрузка и главный вызов — сжечь максимум калорий за короткое время.

сегодня в 2:10

Секретное оружие тренировок, о котором молчат фитнес-клубы

Как обычный мешок с песком превращается в универсальный тренажёр? Девять упражнений, которые развивают силу и выносливость прямо у вас дома.

сегодня в 1:11

5×800 метров за тренировку: многие сдаются на третьем раунде

Пять забегов по 800 метров, отдых всего 3 минуты. Эта тренировка проверит не только выносливость, но и умение держать равномерный темп.

