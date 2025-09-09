Как вечерняя традиция превращается в риск инфаркта и диабета

Фигура с характерным выступающим животом, которую в быту называют "пивным", формируется не только из-за самого напитка, но и из-за привычек, которые его сопровождают.

Как формируется абдоминальное ожирение

Главная причина появления "пивного живота" — регулярное превышение калорийности рациона над энергозатратами. По словам гастроэнтеролога Анастасии Лебедевой, пиво на 85% состоит из углеводов, а его энергетическая ценность часто недооценивается.

"Одна стандартная бутылка эквивалентна по энергетической ценности ломтю хлеба с маслом", — пояснила Лебедева.

Если добавить к напитку привычные солёные и жирные закуски, калорийность одного вечера может легко превысить тысячу килокалорий.

Почему вечернее употребление опаснее

Особую роль играет время приёма пищи. Вечером метаболизм замедляется, и лишняя энергия гораздо быстрее откладывается в виде жировых запасов. Именно висцеральный жир, скапливающийся внутри брюшной полости, меняет фигуру и становится фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других нарушений обмена веществ.

Допустимые нормы и советы

Врачи считают, что умеренное потребление пива — не более 200-300 миллилитров в неделю — не нанесёт серьёзного вреда при условии отсутствия противопоказаний и соблюдения принципов здорового питания.

Чтобы снизить нагрузку на организм, специалисты советуют отказаться от традиционных калорийных закусок и заменять их более полезными продуктами — нежирным мясом, рыбой или белковыми блюдами с минимальным содержанием соли.

Таким образом, не сам напиток, а сочетание его с перееданием и поздним временем употребления чаще всего становится причиной формирования "пивного живота".