Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян поделился мнением о безалкогольном пиве. По его словам, такой напиток не способен помочь в борьбе с физической зависимостью от алкоголя, хотя может уменьшить психологическую тягу к спиртному, сообщает News.Ru.

Шехян также отметил, что чрезмерное употребление пива может быть вредным из-за высокой калорийности. Хотя напрямую это не влияет на внутренние органы, риск ожирения остаётся высоким.

Термин "пивной живот" существует не без оснований. Несмотря на то, что безалкогольное пиво может сократить психическую привязанность к алкоголю, оно не устраняет физическую зависимость. Внешний вид и аромат напитка остаются привычными, что может в конечном итоге привести к возвращению к употреблению алкоголя, предупреждает Шехян.

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