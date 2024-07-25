Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян поделился мнением о безалкогольном пиве. По его словам, такой напиток не способен помочь в борьбе с физической зависимостью от алкоголя, хотя может уменьшить психологическую тягу к спиртному, сообщает News.Ru.
Шехян также отметил, что чрезмерное употребление пива может быть вредным из-за высокой калорийности. Хотя напрямую это не влияет на внутренние органы, риск ожирения остаётся высоким.
Термин "пивной живот" существует не без оснований. Несмотря на то, что безалкогольное пиво может сократить психическую привязанность к алкоголю, оно не устраняет физическую зависимость. Внешний вид и аромат напитка остаются привычными, что может в конечном итоге привести к возвращению к употреблению алкоголя, предупреждает Шехян.
Фото: flickr.com/Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
В Вашингтоне протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
Американцы, вышедшие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе Соединённых Штатов Америки, скинули и подожгли флаги США. Об этом информирует американская политическая газета Hill.
В Мумбаи ливни вызвали сбои в работе транспорта
В Мумбаи сильные дожди вызвали значительные сбои в работе метро и международного аэропорта, в результате чего были задержаны рейсы.
Автоэксперт Сереженкин рассказал, что ситуация на авторынке России не предвещает его обвал
Заместитель председателя совета Ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Сереженкин в беседе с NewsInfo.Ru поделился своим мнением о состоянии автомобильного рынка в России.
Врач Кутушов: охладиться в жару поможет горячий чай
Врач-токсиколог Михаил Кутушов предложил эффективный и необычный метод быстрого охлаждения в жаркую погоду: горячие напитки.