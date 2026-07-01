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Женщина в кафе
Женщина в кафе
© commons.wikimedia.org by Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal is licensed under CC BY 2.0
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:22

Пивная пена стала ниже по стандарту: кто выиграл от нового правила

Изменения в нормативах не пивные напитки вряд ли можно назвать позитивными, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Каким теперь может быть популярный алкогольный напиток, он рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который предусматривает снижение требований к характеристикам пены. в соответствии с актуальными нормами Росстандарта. Минимальная высота пены теперь составляет пятнадцать миллиметров вместо прежних тридцати, а время ее устойчивости — не менее одной минуты.

Анализ состава продуктов питания часто требует внимательного изучения маркировки, например, когда вместо классических стандартов на прилавках можно встретить продукцию с сомнительным составом.

Шапкин пояснил, что для конечного потребителя подобные послабления нельзя расценивать как позитивные изменения, так как качество напитка напрямую зависит от добросовестности производителя и используемого сырья.

"Высота пены в два раза и стойкость с трех часов до одного часа — показатели по пенообразованию и пеностойкости упрощены у производителей. Это точно не шаг вперед, потому что классическая формула пивоварения — это хмель, солод, вода и совесть пивовара. Существуют косвенные признаки качества, одним из которых является пенообразование, пена определенной высоты. Именно на эти параметры раньше ориентировались как на показатель качества пива и пивных напитков", — отметил эксперт.

Снижение нормативов эксперт связывает с интересами производителей, стремящихся уменьшить себестоимость продукции. Подобные рыночные механизмы нередко вынуждают потребителей переплачивать за имитацию натурального состава, тогда как жесткие стандарты призваны пресекать реализацию некачественной продукции.

Потребительский рынок требует постоянного контроля, поскольку нарушения условий хранения и производства напитков создают прямые риски безопасности. При этом в отрасли существуют исторические примеры технологических приемов, которые использовались для коррекции характеристик напитков.

"Снижение требований к качеству выгодно производителям, так как позволяет уменьшить себестоимость продукта, который продолжает продаваться под видом пива. Это своего рода дауншифтинг в отношении качества. Любая алкогольная продукция должна соответствовать установленным стандартам, если показатели занижаются целенаправленно, это облегчает реализацию продукции, не соответствующей ожиданиям покупателя", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что дискуссии вокруг технических регламентов безопасности алкогольной продукции сопровождаются попытками отсрочить вступление в силу более строгих норм, которые могли бы помочь в разоблачении недобросовестных производителей.

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Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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