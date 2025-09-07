Как провести вечер с пивом без риска для здоровья: простые правила

Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру" перечислила продукты, которые в сочетании с пивом могут нанести организму серьёзный вред.

Лидеры вредного списка

По словам врача, особенно опасны:

чипсы,

сухарики,

копчёности,

жареная еда.

Главная проблема таких закусок — чрезмерное количество соли.

"Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом солёных снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз", — подчеркнула Чистик.

Опасность для печени и поджелудочной

Комбинация алкоголя с калорийными закусками резко повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач предупредила, что даже единичный эпизод может привести к острому панкреатиту.

Влияние специй

Ещё один фактор риска — избыток уксуса и специй в снеках. Они раздражают слизистую желудка и вызывают изжогу.

"У людей с гастритом или рефлюксом такие закуски почти гарантированно вызывают обострение", — отметила гастроэнтеролог.

Итог

Закуски к пиву кажутся безобидным дополнением, но на деле они перегружают организм солью, специями и жирами. В сочетании с алкоголем это может привести к обострению хронических заболеваний и даже спровоцировать острый приступ панкреатита.