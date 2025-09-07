Как провести вечер с пивом без риска для здоровья: простые правила
Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру" перечислила продукты, которые в сочетании с пивом могут нанести организму серьёзный вред.
Лидеры вредного списка
По словам врача, особенно опасны:
-
чипсы,
-
сухарики,
-
копчёности,
-
жареная еда.
Главная проблема таких закусок — чрезмерное количество соли.
"Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом солёных снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз", — подчеркнула Чистик.
Опасность для печени и поджелудочной
Комбинация алкоголя с калорийными закусками резко повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач предупредила, что даже единичный эпизод может привести к острому панкреатиту.
Влияние специй
Ещё один фактор риска — избыток уксуса и специй в снеках. Они раздражают слизистую желудка и вызывают изжогу.
"У людей с гастритом или рефлюксом такие закуски почти гарантированно вызывают обострение", — отметила гастроэнтеролог.
Итог
Закуски к пиву кажутся безобидным дополнением, но на деле они перегружают организм солью, специями и жирами. В сочетании с алкоголем это может привести к обострению хронических заболеваний и даже спровоцировать острый приступ панкреатита.
