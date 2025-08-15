Пикантные креветки к пиву: закуска, от которой невозможно отказаться

Хотите удивить гостей вкусной и быстрой закуской? Жареные креветки с чесноком и соево-томатным соусом — идеальный вариант для дружеских посиделок. Они готовятся буквально за считанные минуты, а их пикантный вкус не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

Креветки — 500 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Томатный кетчуп — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 10 г

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Для блюда подойдут как очищенные варёные, так и сырые креветки (королевские или мелкие). Главное — правильно их разморозить: переложите из морозилки в холодильник заранее, а перед готовкой откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Разогрейте сковороду с растительным маслом (лучше оливковым или подсолнечным). Выложите креветки и обжаривайте 2-3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Влейте кетчуп, соевый соус и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте и держите на огне, пока соус немного не загустеет, а креветки не подрумянятся.

Снимите сковороду с плиты, дайте закуске немного остыть — и можно угощать друзей.