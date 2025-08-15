Пикантные креветки к пиву: закуска, от которой невозможно отказаться
Хотите удивить гостей вкусной и быстрой закуской? Жареные креветки с чесноком и соево-томатным соусом — идеальный вариант для дружеских посиделок. Они готовятся буквально за считанные минуты, а их пикантный вкус не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Креветки — 500 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Томатный кетчуп — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 10 г
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
Для блюда подойдут как очищенные варёные, так и сырые креветки (королевские или мелкие). Главное — правильно их разморозить: переложите из морозилки в холодильник заранее, а перед готовкой откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Разогрейте сковороду с растительным маслом (лучше оливковым или подсолнечным). Выложите креветки и обжаривайте 2-3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Влейте кетчуп, соевый соус и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте и держите на огне, пока соус немного не загустеет, а креветки не подрумянятся.
Снимите сковороду с плиты, дайте закуске немного остыть — и можно угощать друзей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru