Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:31

Продажи пива в Германии рухнули — а на замену пришёл напиток, о котором раньше мало кто думал

В Германии за 2023–2024 годы закрылись 52 пивоварни — Ассоциация пивоваров

Ещё недавно Германия считалась безусловным центром европейской пивной культуры. Сегодня же десятки пивоварен закрывают свои двери, а спрос на традиционное пиво стремительно падает. В то же время рынок безалкогольных напитков переживает настоящий бум, и это уже перестало быть просто временной модой.

Закрытые заводы и тяжёлые решения

Менее чем в получасе езды от бывшей границы Восточной Германии одна из старейших семейных пивоварен остановила производство. Чтобы продолжать работу, предприятию требовалось вложить 12 миллионов евро в модернизацию оборудования — неподъёмная сумма в условиях снижения продаж.

"Пивовары могут многое выдержать, но с падением продаж и ростом издержек больше нет места для долгосрочного планирования", — заявил директор Ричард Хопф.

История его компании стала символом кризиса, поразившего всю отрасль: инфляция, рекордные цены на энергоносители и снижение потребления лишают производства рентабельности.

Статистика падения

Только за 2023-2024 годы в Германии закрылось 52 пивоварни — такого спада не было три десятилетия. Продажи традиционного пива в стране упали на 15% по сравнению с 2014 годом: объёмы снизились с 8 млрд до 6,8 млрд литров. Экспорт также просел — минус 6%.

В первой половине 2025 года выпуск пива уменьшился ещё на 6,3% относительно предыдущего года. И хотя раньше каждый немец выпивал в среднем почти 100 литров пива в год, к 2024 году показатель сократился до 88 литров.

Молодёжь меняет привычки

Главным драйвером перемен стало поколение Z. Для молодых немцев алкогольное пиво перестало быть обязательной частью повседневности. Теперь это скорее эпизодическая "роскошь", уступающая место безалкогольным сортам.

Именно в этом сегменте наблюдается взрывной рост. Сегодня на него приходится уже около 10% немецкого рынка, а объём производства за десятилетие практически удвоился — с 295 млн до 579 млн литров. Даже на Октоберфесте, сердце баварской культуры, всё больше палаток включают безалкогольные варианты.

"Ситуация вызывает тревогу. Условия сложные, и даже предприятия, работающие уже несколько столетий, могут быть вынуждены закрыться", — отметил президент Ассоциации немецких пивоваров Хольгер Айхеле.

Италия: иной сценарий

В Италии тенденция схожая, но последствия мягче. Потребление на душу населения в 2024 году составило 36,4 литра против 37,1 литра годом ранее. Общий рынок при этом остаётся стабильным — 21,5 млн гектолитров, что больше, чем десять лет назад.

Здесь также уверенно растёт сегмент "здоровых" напитков. Согласно данным Carlsberg Italia и Assobirra, за 2024 год спрос на безалкогольное пиво вырос на 13,4%. Причём около трети итальянских любителей пива уже предпочитают безалкогольные или слабоалкогольные сорта, а среди молодёжи этот показатель ещё выше.

