Пивное сердце — не миф: одна привычка постепенно разрушает организм

Регулярная привычка завершать день порцией слабоалкогольных напитков может привести к развитию опасного состояния, известного как "пивное сердце". О рисках скрытой зависимости и необратимых изменениях во внутренних органах изданию NewsInfo рассказал кардиолог, Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

Ранее сообщалось, что ежедневная традиция употребления спиртного после работы создает иллюзию безопасности, постепенно разрушая ткани жизненно важных органов. Между тем медики подчеркивают, что систематическое поступление этанола в кровь запускает патологические процессы, которые неосведомленные люди часто игнорируют.

Подробно об опасности популярных заблуждений о безопасности легкого алкоголя эксперты предупреждают уже давно.

Серебрянский пояснил, что термин отражает специфические структурные перемены в организме. При таком диагнозе миокард теряет массу, но при этом расширяется, что ведет к утрате нормальной сократительной функции и сердечной недостаточности. То, что многие ошибочно считают безобидным расслаблением, на деле является агрессивным воздействием чистого этанола на метаболизм.

"Пивное сердце — это увеличенный объем сердца, но не за счет массы тела, а за счет растяжения. Мышца сердца уменьшается, а сердце увеличивается в объеме и нарушается его сократительная функция. Это называется "пивное" сердце, которое приводит к сердечной недостаточности. Бывает и поражение печени, развивается дистрофия печени, поражение поджелудочной железы", — отметил врач.

Алкоголь системно атакует организм, провоцируя развитие тяжелых осложнений, включая стеатоз — замещение здоровых клеток печени жировой тканью. Специалисты также настаивают, что общепринятый миф о защитных свойствах спиртного для кровеносной системы не имеет ничего общего с реальностью. Аналогично, печеночные ткани после интоксикации восстанавливаются крайне тяжело из-за биохимических сбоев на уровне РНК.

Эксперт предупреждает: спиртное в любом виде негативно сказывается на когнитивных способностях и гормональном фоне. При частом употреблении этанол поражает головной мозг, провоцирует провалы в памяти и может стать катализатором деменции. Кроме того, регулярные возлияния в сочетании с курением табака или иных смесей критически повышают нагрузку на сосуды. Исследования показывают, что этанол в любой дозе запускает патологии мозга, постепенно лишая человека контроля над своими привычками.

"Люди зачастую не ограничиваются алкоголем, они еще курят. Это тоже поражает мозг, сердце. Пиво приводит к жировой дистрофии органов, к нарушению мужской потенции", — добавил кардиолог.

Специалисты напоминают, что формирование пагубной привязанности часто происходит под влиянием социальных факторов, однако физиологический урон остается неизменным. Понимание того, как меняется биохимия организма после регулярного поступления токсинов, является ключом к сохранению здоровья.

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