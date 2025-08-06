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Пиво с рыбой
Пиво с рыбой
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Олег Белов Опубликована сегодня в 22:15

Витамины, пробиотики и антиоксиданты — что хорошего в пиве, кроме вкуса

Пиво не влияет на потенцию и гормоны — вывод гастроэнтеролога

Каждый год в первую пятницу августа любители пенного по всему миру поднимают бокалы: 1 августа отмечается Международный день пива. Однако у этого напитка давно неоднозначная репутация. Одни врачи категорично называют алкоголь вредом, другие — делают оговорки. Так где же истина? И может ли пиво быть частью здорового рациона?

Польза, которую не ждёшь

"Пиво может быть полезным, если его употреблять умеренно", — утверждает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. — "В этом напитке есть вещества, которые трудно получить из других продуктов, а значит, в разумных дозах он не только не опасен, но и потенциально полезен".

Что это за вещества?

  • Витамины группы B, необходимые для нервной системы, сна и психоэмоционального баланса.
  • Пробиотики — в непастеризованном пиве содержатся живые микроорганизмы, улучшающие кишечную микрофлору.
  • Антиоксиданты — некоторые компоненты хмеля могут ослаблять негативное влияние радиации (что пока исследуется).

В рамках гастрономического тура на Красной Поляне гастроэнтерологи лично участвовали в процессе варки пива — от выбора солода до добавления хмеля. Это позволило им убедиться: состав действительно играет ключевую роль. Главное — знать, что именно пьёшь.

Безопасная доза: меньше, чем вы думаете

  • Мужчинам безопасно выпивать до 500 мл пива в день.
  • Женщинам — не более 330 мл.
  • Превышение этих доз нивелирует все плюсы и увеличивает риски — от лишнего веса до проблем с печенью.

"Пивной" живот — это не пиво

Распространённое мнение о том, что пиво вызывает увеличение живота, оказалось мифом. Вялов поясняет: дело не в самом напитке, а в образе жизни.

  • Главные виновники — закуски: орешки, чипсы, колбаски. Их калорийность превышает 500-700 ккал на 100 граммов.
  • Физическая пассивность также усиливает эффект — особенно если пиво становится частью вечернего "диванного" ритуала.

Таким образом, "пивной живот" — это результат калорий + малоподвижность, а не самого пива.

Пиво и мужское здоровье

Мифы касаются не только веса. Например, бытует мнение, что пиво "омужичивает" женщин и "обесмужичивает" мужчин. Но это не имеет под собой реальных оснований.

Пиво не влияет на потенцию напрямую.Оно не вызывает гормональные сбои, если употребляется в рамках разумного.

Исключение — дефицит селена у мужчин, тогда небольшое количество пива даже может оказать положительное влияние.

Кефир тоже с градусом

Интересный факт: этанол содержится не только в пиве. Он есть в других ферментированных напитках, например:

  • В кефире и квасе — до 1,5% алкоголя.
  • В безалкогольном пиве — около 0,5%.

Так что вопрос "алкогольности" пива становится более относительным, особенно если сравнивать его с другими привычными продуктами.

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