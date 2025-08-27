Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Газон
Газон
© freepik.com by alexphotos is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:18

Хватит поливать газон этой жидкостью: вот как правильно удобрять газон

Почему нельзя поливать газон пивом: эксперты предупреждают об опасности

Поддерживать газон здоровым и густым помогает комплексный уход: своевременное удаление соломы, аэрация почвы и внесение удобрений. Однако один из популярных "лайфхаков" последних лет — использование пива вместо удобрений — на деле оказывается опасным заблуждением.

Специалисты отмечают, что этот метод не просто бесполезен, но и способен испортить травяное покрытие. Несмотря на то что пиво действительно содержит такие элементы, как кальций, магний, фосфор и азот, их концентрация слишком низкая, чтобы оказать положительное влияние. Более 90% напитка — это вода, а полезные вещества в нем сильно разбавлены. При этом углекислый газ, на который делают ставку сторонники "народного метода", газон получает самостоятельно и в дополнительных источниках не нуждается.

Эксперты подчеркивают, что куда серьезнее — вредные компоненты. Сахар, содержащийся в пиве, мешает траве полноценно впитывать влагу, а также привлекает насекомых и может вызвать болезни газона. Дрожжи, попадая в почву, способствуют развитию грибка и нарушают естественный баланс. К этому добавляется неприятный запах. Алкоголь же, присутствующий в напитке, способен уничтожить полезные микроорганизмы, которые отвечают за здоровье почвы, и создать благоприятную среду для вредных бактерий.

Тем не менее пиво может пригодиться на участке, но совсем в других целях. Его советуют использовать как компонент для запуска компоста или как средство борьбы с вредителями. А вот для ухода за газоном стоит выбирать проверенные методы — от специализированных удобрений до безопасных домашних рецептов.

Если же напиток случайно оказался на траве, специалисты рекомендуют сразу промыть участок чистой водой, чтобы предотвратить возможный ущерб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнер Романова: россияне перестали превращать дачи в склады вещей вчера в 22:11

Короткие шторки и гобелены уходят навсегда: что ещё больше не модно на даче

Россияне перестали превращать дачи в склады старых вещей. Какие элементы ушли в прошлое и чем их заменяют новые тренды загородного интерьера?

Читать полностью » Морковь, выкопанная в сентябре, содержит больше сахара вчера в 21:07

Морковь не прощает спешки: один день решает вкус всего урожая

Секрет сладкой моркови кроется не в семенах и уходе, а в правильном времени сбора. Как понять, что урожай созрел, и не допустить ошибок?

Читать полностью » С 1 сентября землю без строительства или ухода смогут изымать вчера в 20:03

С 1 сентября у россиян начнут забирать землю: кого коснутся новые правила

С 1 сентября владельцев земель ждут новые правила. Если за три года не освоить участок и не привести его в порядок, можно потерять право собственности.

Читать полностью » Эксперт Риз Роббинс рассказал, как правильно выращивать настурцию иноземную вчера в 19:23

Одно растение — и сад оживает: настурция притягивает опылителей со всего округа

Настурция иноземная украсит ваш сад золотистыми цветами и привлечёт опылителей. Узнайте, как посадить и вырастить её без лишних хлопот.

Читать полностью » Морковная муха больше не страшна: 5 растений - репеллентов для защиты урожая вчера в 19:15

Секретный щит для моркови: 4 растения отпугнут муху лучше химии - ваш урожай в безопасности

Морковная муха не страшна! Узнайте, какие растения-репелленты защитят ваш урожай. Эффективные и экологичные методы борьбы с вредителем. Советы по защите моркови.

Читать полностью » Эксперт Саймон Акеройд рассказал, как полностью вывести вьюнок из сада вчера в 18:21

Красота, которая душит: вьюнок делает сад зелёным, но не вашим

Вьюнок способен задушить ваши растения, но садоводы нашли простое условие, при котором он погибает и больше не возвращается в сад.

Читать полностью » Размножение крыжовника отводками: простой способ сохранить сорт вчера в 18:15

Опытные садоводы знают: вот как получить сотни кустов крыжовника из одного материнского

Мечтаете о богатом урожае крыжовника? Узнайте секрет успешного размножения отводками! Этот простой метод позволит получить новые, идентичные материнскому растению кусты, сохраняющие все сортовые качества. Ваши ягоды будут слаще, а кусты — здоровее!

Читать полностью » Удивительный лайфхак: как заставить томаты плодоносить обильнее ночью вчера в 17:15

Уникальный ночной уход за томатами: как получить больше плодов

Узнайте секрет богатого урожая томатов! Откройте для себя уникальный ночной ритуал, включающий опрыскивание борной кислотой, рыхление почвы и подкормку. Уже через неделю томаты порадуют увеличением завязей. Этот метод проверен и даст впечатляющий результат!

Читать полностью »

Новости
Еда

Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму
Еда

Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола
Питомцы

Диабет, лейкоз и FIP: какие болезни ветеринары считают самыми опасными для кошек
Красота и здоровье

Эксперты рассказали, как свет и текстиль делают комнату с низким потолком просторнее
ПФО

На восстановление училища в Белинском выделено более 67 миллионов рублей
Спорт и фитнес

Тренировка с кольцами, гантелями и берпи: варианты для новичков и спортсменов
Авто и мото

Очистка автомобильных фар лимоном и содой улучшает видимость на дороге
Наука и технологии

Астрономы обнаружили 300 объектов с аномальной яркостью после Большого взрыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru