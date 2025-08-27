Хватит поливать газон этой жидкостью: вот как правильно удобрять газон

Поддерживать газон здоровым и густым помогает комплексный уход: своевременное удаление соломы, аэрация почвы и внесение удобрений. Однако один из популярных "лайфхаков" последних лет — использование пива вместо удобрений — на деле оказывается опасным заблуждением.

Специалисты отмечают, что этот метод не просто бесполезен, но и способен испортить травяное покрытие. Несмотря на то что пиво действительно содержит такие элементы, как кальций, магний, фосфор и азот, их концентрация слишком низкая, чтобы оказать положительное влияние. Более 90% напитка — это вода, а полезные вещества в нем сильно разбавлены. При этом углекислый газ, на который делают ставку сторонники "народного метода", газон получает самостоятельно и в дополнительных источниках не нуждается.

Эксперты подчеркивают, что куда серьезнее — вредные компоненты. Сахар, содержащийся в пиве, мешает траве полноценно впитывать влагу, а также привлекает насекомых и может вызвать болезни газона. Дрожжи, попадая в почву, способствуют развитию грибка и нарушают естественный баланс. К этому добавляется неприятный запах. Алкоголь же, присутствующий в напитке, способен уничтожить полезные микроорганизмы, которые отвечают за здоровье почвы, и создать благоприятную среду для вредных бактерий.

Тем не менее пиво может пригодиться на участке, но совсем в других целях. Его советуют использовать как компонент для запуска компоста или как средство борьбы с вредителями. А вот для ухода за газоном стоит выбирать проверенные методы — от специализированных удобрений до безопасных домашних рецептов.

Если же напиток случайно оказался на траве, специалисты рекомендуют сразу промыть участок чистой водой, чтобы предотвратить возможный ущерб.