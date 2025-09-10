От обычной грудинки до праздничного шедевра — всего за час на сковороде

Представьте: нежное, ароматное мясо, пропитанное пивом и специями, которое готовится всего за час и идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Хотите узнать, как превратить обычную грудинку в настоящий шедевр? Давайте разберёмся шаг за шагом в этом простом рецепте!

Ингредиенты

Свиная грудинка: 700 г (выбирайте с большим количеством мяса, можно с рёбрами)

Пиво: 400 мл (подойдёт любое — светлое или тёмное, но светлое даёт более нежный вкус)

Соевый соус: 150 мл

Сахар: 0,5 ч. л.

Растительное масло: 20 г

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу

Паприка: по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте свиную грудинку на удобные кусочки, подходящие по размеру вашей сковороды. Пиво смешайте с соевым соусом, добавьте паприку, сахар и специи. Соль пока не кладите — пиво может запениться!

Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне. Выложите кусочки грудинки и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки. Это займёт 5-7 минут и поможет сохранить все соки внутри.

Залейте обжаренную грудинку смесью пивом и соевым соусом. Посолите по вкусу, доведите до кипения и тушите под крышкой на среднем огне 40-50 минут. Переворачивайте кусочки 2-3 раза, чтобы они равномерно пропитались.

Когда мясо станет мягким и уменьшится в размере, снимите с огня. Для холодной закуски охладите грудинку в холодильнике под плёнкой, затем нарежьте на ломтики. В горячем виде подавайте с гарниром. Приятного аппетита!

Советы