Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в футболке
Мужчина в футболке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:27

Пивной живот растёт не из-за пива: врачи раскрыли настоящую причину

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева объяснила, почему появляется пивной живот

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, в беседе с "Лентой.ру" развеяла миф о том, что пивной живот формируется исключительно из-за напитка. На самом деле ключевая причина — избыток калорий при низкой физической активности, что характерно для многих любителей пива.

Почему пиво так быстро откладывается в жир

По словам Лебедевой:

  • Пиво примерно на 85% состоит из углеводов.

  • В одной бутылке калорий столько же, сколько в куске хлеба с маслом.

  • Чаще всего пиво пьют вечером, и это ускоряет накопление висцерального жира.

Кроме того, привычные закуски к пиву — жирные и солёные продукты — легко доводят суточный избыток калорий до 1000 и более.

Сколько пива можно пить без вреда

Гастроэнтеролог отмечает, что допустимо только умеренное употребление:

  • не более 200-300 мл в неделю,

  • при условии отсутствия нарушений со стороны организма.

В качестве закуски лучше выбирать нежирную рыбу или мясо с минимальным количеством соли.

Когда пора бить тревогу

Если объём талии растёт даже при редком употреблении пива, врач советует:

  • временно отказаться от напитка,

  • пройти обследование, чтобы исключить серьёзные заболевания.

"Упорный рост размеров живота может быть причиной проблем со здоровьем, которые легче корректировать на ранних стадиях", — подчеркнула Лебедева.

Итог

Пивной живот — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях обмена веществ и образа жизни. Умеренность и внимательное отношение к привычкам помогут сохранить здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером вчера в 22:26

Ложусь спать — и начинается кино: как справиться с ночным потоком мыслей

Почему тревожные мысли особенно навязчивы перед сном и как техника декатастрофизации вместе с мышечной релаксацией помогает вернуть спокойствие и уснуть

Читать полностью » Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию вчера в 23:21

То, что убивало, теперь лечит: какие вирусы стали оружием против онкологии

Иммунолог рассказал, что вирусы могут не только вызывать болезни, но и лечить их: от кишечных инфекций до онкологии. В чём секрет терапевтических вирусов?

Читать полностью » Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность вчера в 23:12

Одна минута — и тревога сдаётся: простое упражнение против стресса

Психолог рассказал о короткой практике, которая помогает справиться со стрессом всего за минуту. Простые шаги, дыхание и визуализация — и вы снова спокойны.

Читать полностью » Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль вчера в 23:01

Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли

Головная боль может сигнализировать не только о переутомлении, но и о серьёзных болезнях — от гипертонии до онкологии. Врач объяснила, как распознать угрозу.

Читать полностью » Эксперты: одновременный приём обезболивающих и антибиотиков повышает риск супербактерий 08.09.2025 в 23:37

Комбинация таблеток, которая делает лечение бессмысленным

Ибупрофен и парацетамол в сочетании с антибиотиками могут усиливать устойчивость бактерий. Учёные предупреждают о скрытом риске привычных лекарств.

Читать полностью » Профессор РНИМУ Богданов: правильный завтрак предотвращает упадок сил вчера в 22:30

Утро на пустом баке: что происходит, если пропустить завтрак

Узнайте, как завтрак влияет на вашу энергию и работоспособность. Профессор делится важными советами о правильном питании и типичных ошибках.

Читать полностью » Эксперт Висо рекомендовал не использовать смартфон как минимум час после пробуждения вчера в 22:26

Мозг требует лайков, а не работы: неожиданный эффект утреннего смартфона

Почему привычка проверять смартфон сразу после сна снижает мотивацию, ухудшает память и может даже нарушить обмен глюкозы объяснил врач Мануэль Висо

Читать полностью » Терапевт Уайли назвала болезни, за которыми может скрываться ночная потливость вчера в 22:01

Потеть ночью опаснее, чем днём: в чём подвох скрытого симптома

Ночная потливость — не всегда безобидное явление. Врач рассказала, какие серьёзные болезни могут скрываться за этим симптомом и когда стоит бить тревогу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Анализ почвы позволяет снизить расходы на удобрения и повысить урожайность
Культура и шоу-бизнес

Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес снимутся в фильме Роберта Земекиса "Последняя миссис Пэриш"
Спорт и фитнес

Тренер Чарльз Поликуин популяризировал German Volume Training в Северной Америке в 1990-х
Садоводство

Убедитесь, как фацелия меняет урожайность: секреты успешных дачников
Садоводство

В Пермском крае рекомендовали биопрепараты и укрывной материал для капусты, моркови и томатов
Еда

Кулинарный эксперт поделился рецептом запекания утки с айвой в духовке для сочного мяса
Красота и здоровье

Кардиолог Каролина Май назвала главные болезни поколения зумеров
Авто и мото

В Бельгии нашли заброшенный автосалон Porsche с редкими спорткарами — The Bearded Explorer
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet