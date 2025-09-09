Пивной живот растёт не из-за пива: врачи раскрыли настоящую причину
Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, в беседе с "Лентой.ру" развеяла миф о том, что пивной живот формируется исключительно из-за напитка. На самом деле ключевая причина — избыток калорий при низкой физической активности, что характерно для многих любителей пива.
Почему пиво так быстро откладывается в жир
По словам Лебедевой:
-
Пиво примерно на 85% состоит из углеводов.
-
В одной бутылке калорий столько же, сколько в куске хлеба с маслом.
-
Чаще всего пиво пьют вечером, и это ускоряет накопление висцерального жира.
Кроме того, привычные закуски к пиву — жирные и солёные продукты — легко доводят суточный избыток калорий до 1000 и более.
Сколько пива можно пить без вреда
Гастроэнтеролог отмечает, что допустимо только умеренное употребление:
-
не более 200-300 мл в неделю,
-
при условии отсутствия нарушений со стороны организма.
В качестве закуски лучше выбирать нежирную рыбу или мясо с минимальным количеством соли.
Когда пора бить тревогу
Если объём талии растёт даже при редком употреблении пива, врач советует:
-
временно отказаться от напитка,
-
пройти обследование, чтобы исключить серьёзные заболевания.
"Упорный рост размеров живота может быть причиной проблем со здоровьем, которые легче корректировать на ранних стадиях", — подчеркнула Лебедева.
Итог
Пивной живот — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях обмена веществ и образа жизни. Умеренность и внимательное отношение к привычкам помогут сохранить здоровье.
