Пивной живот растёт не из-за пива: врачи раскрыли настоящую причину

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, в беседе с "Лентой.ру" развеяла миф о том, что пивной живот формируется исключительно из-за напитка. На самом деле ключевая причина — избыток калорий при низкой физической активности, что характерно для многих любителей пива.

Почему пиво так быстро откладывается в жир

По словам Лебедевой:

Пиво примерно на 85% состоит из углеводов .

В одной бутылке калорий столько же, сколько в куске хлеба с маслом .

Чаще всего пиво пьют вечером, и это ускоряет накопление висцерального жира.

Кроме того, привычные закуски к пиву — жирные и солёные продукты — легко доводят суточный избыток калорий до 1000 и более.

Сколько пива можно пить без вреда

Гастроэнтеролог отмечает, что допустимо только умеренное употребление:

не более 200-300 мл в неделю ,

при условии отсутствия нарушений со стороны организма.

В качестве закуски лучше выбирать нежирную рыбу или мясо с минимальным количеством соли.

Когда пора бить тревогу

Если объём талии растёт даже при редком употреблении пива, врач советует:

временно отказаться от напитка,

пройти обследование, чтобы исключить серьёзные заболевания.

"Упорный рост размеров живота может быть причиной проблем со здоровьем, которые легче корректировать на ранних стадиях", — подчеркнула Лебедева.

Итог

Пивной живот — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях обмена веществ и образа жизни. Умеренность и внимательное отношение к привычкам помогут сохранить здоровье.