Живот растёт — здоровье тает: скрытая угроза вечернего ритуала

Избыточное употребление пива в сочетании с низкой физической активностью становится одной из главных причин появления так называемого "пивного живота". Об этом "Известиям" рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, гастроэнтеролог Анастасия Лебедева.

По ее словам, напиток примерно на 85% состоит из углеводов. Калорийность одной бутылки пива сопоставима с ломтем хлеба, намазанным сливочным маслом. Врач подчеркнула, что привычка пить пиво вечером ускоряет процесс накопления висцерального жира. Кроме того, напиток нередко сопровождается закусками — жирными или солеными, что повышает суточное потребление энергии: за один вечер оно может превышать 1000 килокалорий.

Лебедева уточнила, что допустимым объемом можно считать не более 200-300 миллилитров пива в неделю, при условии отсутствия нарушений в работе организма. При этом она рекомендовала заменить традиционные закуски к пиву более полезными вариантами — например, нежирными сортами рыбы или мяса с умеренным количеством соли.

Специалист также отметила: если объем живота увеличивается стабильно и заметно, это может указывать на серьезные нарушения здоровья. В таких случаях, подчеркнула Лебедева, важно обращаться к врачу как можно раньше, поскольку на начальных стадиях