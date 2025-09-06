Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пиво
пиво
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:47

Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций

Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций

Представьте: древние люди сначала научились варить пиво, а потом уже занялись хлебом. Звучит как забавная гипотеза, но антропологи всерьёз исследуют, насколько алкоголь повлиял на эволюцию сложных обществ. Давайте разберёмся, что показало новое исследование.

Гипотеза "пиво до хлеба"

В последние годы популярна идея, что люди начали производить слабоалкогольные напитки из дикорастущих растений ещё до того, как освоили земледелие. Это якобы привело к культивации растений и хранению семян — всё ради круглогодичного доступа к алкоголю, а не только сезонного собирательства.

Международная команда учёных решила проверить эту теорию. Они проанализировали данные о 186 сообществах — как древних, так и современных — и сравнили наличие у них самодельных слабоалкогольных напитков с уровнем политической сложности обществ. Результаты опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Проблема ложных связей

Одна из главных сложностей в таких исследованиях — риск увидеть причинно-следственные связи там, где их нет. Например, у подростков растёт борода и увеличивается рост, но волосы не "вызывают" рост — оба процесса связаны с общим физиологическим развитием.

В случае алкоголя очевидно: более развитые общества легче производят напитки. Поэтому исследователи использовали два типа моделей. Первый проверял прямую связь между алкоголем и сложностью общества. Второй сравнивал влияние алкоголя и сельского хозяйства на эту сложность.

Результаты исследования

  • Пиво, вино и подобные напитки действительно коррелировали с политической сложностью в первом наборе моделей.
  • Во втором наборе связь оказалась слабой и уступала влиянию сельского хозяйства.

Карта распределения обществ со слабоалкогольными напитками и без них.

Выводы: сомнения и плюсы

Учёные заняли промежуточную позицию: они не верят, что большинство обществ перешли к земледелию ради алкоголя. Однако алкоголь, по их мнению, сыграл положительную роль в эволюции.

Из этнографических источников известно, что такие напитки иногда провоцировали конфликты — вспомним гибель Филиппа II Македонского или жизнь Александра Великого. Но плюсы тоже есть:

  • упрощение социальных связей через пиры.
  • снижение стресса в густонаселённых районах (что неестественно для человека).

Люди железного века пили пиво и закусывали сыром с плесенью
Изучение фекалий помогло выяснить некоторые детали питания европейцев от бронзового века до Нового времени.

Исследователи сами отмечают: слабоалкогольные напитки производили общества без земледелия, например, тасманийцы или охотники-собиратели Африки и Южной Америки. Они использовали мёд или дикорастущие растения для ферментации. Почему тогда эти группы имели самые простые социальные структуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

2,4 нейрона на мышь: исследование раскрыло минимальный порог для формирования памяти сегодня в 10:06

Всего 3 нейрона меняют всё: как крошечные клетки управляют нашей памятью — вы удивитесь их силе

Ученые обнаружили, что всего несколько взрослых нейронов в гиппокампе формируют долговременную память во время REM-сна. Это открытие может помочь в лечении болезни Альцгеймера.

Читать полностью » NeuroDepth BCI: китайские ученые добились высокой точности в локализации опухолей мозга сегодня в 9:06

Опухоль больше не приговор: мощный нейроинтерфейс NeuroDepth возвращает людям жизнь - научный прорыв

Китайские ученые совершили прорыв в технологии "мозг-компьютер", успешно применив NeuroDepth для локализации опухолей мозга. Новый метод открывает перспективы в нейрохирургии!

Читать полностью » Иммунитет и зеаксантин: связь, обнаруженная в новом исследовании сегодня в 8:06

Названа неожиданная добавка к пище, способная победить рак: что скрывает этот чудо-компонент

Ученые обнаружили, что зеаксантин, каротиноид из овощей и фруктов, может усиливать иммунный ответ и помогать в борьбе с раком. Это открытие открывает новые перспективы в пищевой иммунологии.

Читать полностью » Извержение Фудзи: власти Японии показали симуляцию катастрофы – что ждет Токио сегодня в 7:05

Осталось 2 часа: Япония смоделировала катастрофу – извержение вулкана Фудзи парализует страну

В Японии показали видео смоделированное AI, о последствиях извержения вулкана Фудзи. Ролик демонстрирует облака пепла достигающие Токио и парализующие город.

Читать полностью » Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: какие профессии под угрозой – прогноз эксперта сегодня в 6:23

Искусственный интеллект наступает: вашу профессию изменит до неузнаваемости – проверьте, что вас ждет

Искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда. Узнайте, какие профессии наиболее подвержены автоматизации и как оставаться востребованным специалистом.

Читать полностью » Раскопки в Ираке: засуха обнажила древнее эллинистическое кладбище – невероятная находка сегодня в 5:23

Связь времен под водой: Мосульская плотина приоткрыла завесу над эллинистической Месопотамией

Засуха в Ираке обнажила древний город эллинистической эпохи у Мосульской плотины! Уникальная находка: 40 захоронений и артефакты, раскрывающие тайны Месопотамии.

Читать полностью » The Hacker News: дропперы в Android распространяют банковские трояны и программы для кражи SMS сегодня в 4:21

Маскируется под банк: опасное приложение крадёт SMS прямо с телефона

Киберпреступники нашли новый способ атаковать Android: дропперы под видом обновлений проникают в телефоны, обходя защиту Google.

Читать полностью » Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября сегодня в 3:26

iPhone 17 и AirPods Pro 3 уже на подходе: одна новость способна расстроить фанатов

Apple готовит AirPods Pro 3 с сенсорами для здоровья и новыми возможностями, но одну из самых ожидаемых функций придётся подождать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Недостаток витаминов D и B12 приводит к истончению и выпадению волос
УрФО

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada
Спорт и фитнес

Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега
Наука и технологии

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя
Туризм

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства
Садоводство

Садоводы используют сахар как удобрение для нефритового дерева
Дом

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями
Еда

Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet