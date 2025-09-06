Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций

Представьте: древние люди сначала научились варить пиво, а потом уже занялись хлебом. Звучит как забавная гипотеза, но антропологи всерьёз исследуют, насколько алкоголь повлиял на эволюцию сложных обществ. Давайте разберёмся, что показало новое исследование.

Гипотеза "пиво до хлеба"

В последние годы популярна идея, что люди начали производить слабоалкогольные напитки из дикорастущих растений ещё до того, как освоили земледелие. Это якобы привело к культивации растений и хранению семян — всё ради круглогодичного доступа к алкоголю, а не только сезонного собирательства.

Международная команда учёных решила проверить эту теорию. Они проанализировали данные о 186 сообществах — как древних, так и современных — и сравнили наличие у них самодельных слабоалкогольных напитков с уровнем политической сложности обществ. Результаты опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Проблема ложных связей

Одна из главных сложностей в таких исследованиях — риск увидеть причинно-следственные связи там, где их нет. Например, у подростков растёт борода и увеличивается рост, но волосы не "вызывают" рост — оба процесса связаны с общим физиологическим развитием.

В случае алкоголя очевидно: более развитые общества легче производят напитки. Поэтому исследователи использовали два типа моделей. Первый проверял прямую связь между алкоголем и сложностью общества. Второй сравнивал влияние алкоголя и сельского хозяйства на эту сложность.

Результаты исследования

Пиво, вино и подобные напитки действительно коррелировали с политической сложностью в первом наборе моделей.

Во втором наборе связь оказалась слабой и уступала влиянию сельского хозяйства.

Карта распределения обществ со слабоалкогольными напитками и без них.

Выводы: сомнения и плюсы

Учёные заняли промежуточную позицию: они не верят, что большинство обществ перешли к земледелию ради алкоголя. Однако алкоголь, по их мнению, сыграл положительную роль в эволюции.

Из этнографических источников известно, что такие напитки иногда провоцировали конфликты — вспомним гибель Филиппа II Македонского или жизнь Александра Великого. Но плюсы тоже есть:

упрощение социальных связей через пиры.

снижение стресса в густонаселённых районах (что неестественно для человека).

Люди железного века пили пиво и закусывали сыром с плесенью

Изучение фекалий помогло выяснить некоторые детали питания европейцев от бронзового века до Нового времени.

Исследователи сами отмечают: слабоалкогольные напитки производили общества без земледелия, например, тасманийцы или охотники-собиратели Африки и Южной Америки. Они использовали мёд или дикорастущие растения для ферментации. Почему тогда эти группы имели самые простые социальные структуры.