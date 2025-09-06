Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций
Представьте: древние люди сначала научились варить пиво, а потом уже занялись хлебом. Звучит как забавная гипотеза, но антропологи всерьёз исследуют, насколько алкоголь повлиял на эволюцию сложных обществ. Давайте разберёмся, что показало новое исследование.
Гипотеза "пиво до хлеба"
В последние годы популярна идея, что люди начали производить слабоалкогольные напитки из дикорастущих растений ещё до того, как освоили земледелие. Это якобы привело к культивации растений и хранению семян — всё ради круглогодичного доступа к алкоголю, а не только сезонного собирательства.
Международная команда учёных решила проверить эту теорию. Они проанализировали данные о 186 сообществах — как древних, так и современных — и сравнили наличие у них самодельных слабоалкогольных напитков с уровнем политической сложности обществ. Результаты опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications.
Проблема ложных связей
Одна из главных сложностей в таких исследованиях — риск увидеть причинно-следственные связи там, где их нет. Например, у подростков растёт борода и увеличивается рост, но волосы не "вызывают" рост — оба процесса связаны с общим физиологическим развитием.
В случае алкоголя очевидно: более развитые общества легче производят напитки. Поэтому исследователи использовали два типа моделей. Первый проверял прямую связь между алкоголем и сложностью общества. Второй сравнивал влияние алкоголя и сельского хозяйства на эту сложность.
Результаты исследования
- Пиво, вино и подобные напитки действительно коррелировали с политической сложностью в первом наборе моделей.
- Во втором наборе связь оказалась слабой и уступала влиянию сельского хозяйства.
Карта распределения обществ со слабоалкогольными напитками и без них.
Выводы: сомнения и плюсы
Учёные заняли промежуточную позицию: они не верят, что большинство обществ перешли к земледелию ради алкоголя. Однако алкоголь, по их мнению, сыграл положительную роль в эволюции.
Из этнографических источников известно, что такие напитки иногда провоцировали конфликты — вспомним гибель Филиппа II Македонского или жизнь Александра Великого. Но плюсы тоже есть:
- упрощение социальных связей через пиры.
- снижение стресса в густонаселённых районах (что неестественно для человека).
Люди железного века пили пиво и закусывали сыром с плесенью
Изучение фекалий помогло выяснить некоторые детали питания европейцев от бронзового века до Нового времени.
Исследователи сами отмечают: слабоалкогольные напитки производили общества без земледелия, например, тасманийцы или охотники-собиратели Африки и Южной Америки. Они использовали мёд или дикорастущие растения для ферментации. Почему тогда эти группы имели самые простые социальные структуры.
