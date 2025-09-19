Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комар Aedes aegypti
Комар Aedes aegypti
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:28

Выпиваешь пиво — жди укусов: учёные объяснили, как алкоголь делает вас мишенью для кровососов

Научное исследование доказало, что любители пива становятся заметнее для комаров из-за запаха

Лето, музыка, танцы и… комары. На фестивалях на свежем воздухе от них не спрячешься, и многие замечают: одних насекомые атакуют особенно часто, других почти не трогают. Почему так происходит, наука до сих пор выясняет. Недавний эксперимент в Нидерландах добавил любопытные детали: оказалось, что любители пива действительно становятся "магнитами" для кровососов.

Эксперимент на фестивале

Исследование провели в августе 2023 года на музыкальном фестивале Lowlands, где собралось около 60 тысяч человек. Добровольцами стали почти 500 участников. Для науки они согласились заполнить анкеты о привычках, пройти замеры температуры, алкотест и даже сунуть руку в контейнер с малярийными комарами Anopheles.

Самих укусов, к счастью, не было — отверстия в контейнере были слишком малы для хоботков. Но комары могли почувствовать запах кожи и дыхания. Всё фиксировалось на видео: учёные подсчитывали, сколько раз насекомые пытались "напасть" на того или иного человека.

Сравнение факторов привлекательности

Фактор Влияние на комаров Вероятное объяснение
Пиво Повышает интерес Усиление запаха тела из-за активности
Каннабис Повышает интерес Изменение запаха кожи и дыхания
Совместный сон Повышает интерес Смешение микробиома и запахов
Душ и крем Снижают интерес Смывают запахи и изменяют кожный микробиом

Что выяснили учёные

Больше всего комаров привлекали те, кто пил пиво, курил каннабис или делил постель. Меньше страдали от укусов те, кто недавно принимал душ или использовал солнцезащитный крем.

По словам микробиолога Феликса Хола, эффект может быть связан не с самим пивом, а с тем, что выпивавшие чаще танцевали и больше двигались. Это усиливало запах тела и делало их заметнее для насекомых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать, что дело только в алкоголе → игнорировать роль активности → учитывать движение и потоотделение.
  • Полагаться на один фактор → упускать комплексную картину → анализировать привычки и гигиену.
  • Ограничиваться лабораторными условиями → недооценивать поведение на природе → проводить полевые эксперименты.

А что если…

…пиво меняет химический состав пота? Это могло бы объяснить резкий интерес комаров.
…главное — социальное поведение? Совместные танцы и сон усиливают смешение запахов.
…аналогичные эксперименты провести в других странах? Результаты могут зависеть от климата и видов комаров.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Эксперимент проведён "в поле", в реальных условиях Участники молоды и здоровы, результаты не универсальны
Сравнено сразу несколько факторов Ограничено только одним видом комаров
Подтверждена роль образа жизни и гигиены Сложно выделить влияние одного фактора

FAQ

Правда ли, что пиво само по себе привлекает комаров?
Не доказано. Вероятно, роль играет активность и запах тела после употребления.

Почему душ помогает?
Он смывает запахи и меняет состав кожного микробиома, делая человека менее заметным.

Есть ли люди, которых комары кусают всегда чаще?
Да, исследования связывают это с повышенным содержанием карбоновых кислот на коже.

Можно ли полностью защититься?
Нет, но помогают репелленты, одежда, гигиена и отказ от алкоголя на природе.

Мифы и правда

  • Миф: сладкая кровь привлекает комаров.

  • Правда: дело в запахах кожи и дыхания.

  • Миф: все комары одинаково реагируют на людей.

  • Правда: разные виды ориентируются на разные факторы.

  • Миф: алкоголь отпугивает насекомых.

  • Правда: пиво делает человека заметнее для комаров.

Интересные факты

  1. У комаров около 150 рецепторов запаха, что делает их настоящими "экспертами по запахам".
  2. Женские особи Anopheles кусают для получения белка, необходимого для развития яиц.
  3. Ранее учёные показали: комары сильнее тянутся к людям с высоким уровнем карбоновых кислот в поте.

Исторический контекст

XX век: первые наблюдения связывали привлекательность для комаров с группой крови. 2000-е: появились данные о влиянии микробиома кожи. 2020-е: эксперименты подтвердили роль образа жизни, питания и алкоголя. 2023 год: полевой эксперимент в Нидерландах на фестивале Lowlands показал "магнитный" эффект пива.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX сегодня в 10:04

Взрывы не остановили марш: китайские ракеты восстают из пепла и грозят перехватить орбитальный рынок у США

Китайская ракета "Тяньлун-3" прошла главный тест: девять двигателей выдали мощнейшую тягу. Сможет ли она повторить успех Falcon 9?

Читать полностью » Учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие от света вместо топлива или электричества сегодня в 9:46

Фантастика ожила: моторы размером с клетку крови запускаются лазером и обещают перевернуть медицину и электронику

Учёные создали двигатель размером с клетку, который работает от света. Он может изменить медицину и электронику будущего.

Читать полностью » Учёные из Калифорнии зафиксировали системное потребление этанола шимпанзе через естественно ферментированные плоды сегодня в 8:46

Обезьяны пьют без бокалов: шимпанзе ежедневно получают дозу алкоголя, равную бокалу вина у человека

Почему шимпанзе едят подбродившие фрукты каждый день? Учёные нашли неожиданные подтверждения "гипотезе пьяной обезьяны" и сравнили её с человеческими привычками.

Читать полностью » Учёные показали неожиданное происхождение пальцев: генетическая связь с клоакой древних позвоночных сегодня в 7:46

Эволюция шутит жёстко: пальцы человека выросли из генетической программы, отвечавшей за древнюю клоаку рыб

Учёные выяснили, что пальцы у позвоночных возникли не из плавников напрямую, а из генетических программ, отвечавших за клоаку.

Читать полностью » Астрономы впервые нашли доказательства существования ледяных планетезималей за пределами Солнечной системы сегодня в 6:46

Звёздное кладбище раскрывает тайну: ледяные обломки в атмосфере белого карлика меняют представления о жизни во Вселенной

Астрономы впервые зафиксировали, как белый карлик "поедает" ледяную планетезималь. Это открытие приближает нас к пониманию условий для жизни во Вселенной.

Читать полностью » Китайские исследователи выявили активные зоны Луны, где оползни угрожают будущим базам и посадкам сегодня в 5:45

Спутник Земли строит козни: лунотрясения запускают каскады обвалов, а мы мечтаем ставить станции

Луна оказалась гораздо живее, чем мы привыкли думать. Свежие оползни и скрытые лунотрясения меняют карту рисков: где безопасно садиться и строить первые базы — а какие зоны лучше обходить стороной.

Читать полностью » NASA модернизировало ракету SLS для полёта экипажа к Луне в рамках миссии Artemis II сегодня в 4:21

Луна зовёт: NASA запускает миссию, которая изменит представление о космосе

NASA готовит Artemis II к первому пилотируемому облёту Луны. Узнайте, какие новые технологии сделали ракету безопаснее и надёжнее.

Читать полностью » Профессор Лора Ревелл: сажа и хлор из ракетных двигателей разрушают озон сегодня в 3:22

Космос открывает новые горизонты, но закрывает небо: чем обернётся гонка ракет для Земли

Космическая гонка ускоряется, но вместе с ней растёт угроза для озонового слоя. Учёные предупреждают: последствия могут оказаться долгосрочными.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сабрина Карпентер станет ведущей и музыкальным гостем Saturday Night Live 18 октября на NBC
Спорт и фитнес

15-минутная тренировка с лавкой для ног, пресса и рук — комплекс Ии Зориной
Наука

Учёные обнаружили радужную шерсть у 10 групп млекопитающих, включая грызунов и землероек
Еда

Яблочный уксус дома готовится 9–24 месяца и используется для салатов и настоек
Питомцы

Ветеринары объяснили, как выбрать переноску для кошки или собаки
Садоводство

Трещины на коре плодовых деревьев опасны инфекциями и морозобоинами — предупреждают агрономы
Авто и мото

Эксперт Трушкова назвала восемь ключевых датчиков под капотом автомобиля
Дом

Лайфхак для ванной: рулон туалетной бумаги превращается в освежитель воздуха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet