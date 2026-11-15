В США с двигателем управились за считаные месяцы: проект Beehive Industries приблизился к полету

Американский стартап Beehive Industries завершил первый этап стендовых испытаний турбореактивного двигателя Frenzy 6. Двигатель тягой 100 фунтов (0,44 кН) предназначен для малогабаритных боеприпасов и беспилотников.

По данным производителя, в сентябре опытный образец проверили на надежность запуска и основные рабочие характеристики. От утверждения технических требований ВВС США до первых результатов испытаний прошло четыре месяца.

Frenzy 6 — второй двигатель в линейке недорогих силовых установок компании. Ранее по программе малоразмерных одноразовых турбинных двигателей Beehive создала более мощный Frenzy 8 тягой 200 фунтов (около 0,9 кН). Обе модели разрабатывались по контракту с ВВС США стоимостью 30 млн долларов.

Чтобы удешевить и ускорить производство, Beehive, как и другие производители, например GE Aerospace и Pratt & Whitney, использует аддитивные технологии. Компания намерена нарастить мощности до выпуска 8000 двигателей в год.

Следующий этап испытаний Frenzy 6 будет посвящен установке двигателя на носители, а летная демонстрация запланирована на 2027 год.