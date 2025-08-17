Тепло домашнего очага: говядина с овощами — идеальный рецепт для уютного вечера

Хотите приготовить блюдо, которое соберёт всю семью за столом? Говядина, тушёная с овощами в казане, — идеальный вариант! Мясо пропитывается соками овощей и специй, становится нежным и насыщенным. А гарнир здесь не нужен — овощи уже в составе!

Ингредиенты

Говядина (мякоть) — 600 г

Вода (или бульон) — 500 мл

Морковь — 150 г

Лук — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Специи для мяса — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Овощи очистите: морковь — кубиками, перец — брусочками, лук — полукольцами. Разогрейте масло в казане, обжарьте мясо до румяной корочки (5-8 минут). Добавьте томатную пасту, специи, соль и перец, перемешайте.

Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите под крышкой около 40 минут. Выложите морковь, перец и лук, перемешайте. Если нужно, долейте воды. Готовьте ещё 15-20 минут. Выключите огонь, оставьте под крышкой на 10 минут — блюдо станет ещё ароматнее!

Совет: часть воды можно заменить красным вином для пикантности.