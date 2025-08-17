Тепло домашнего очага: говядина с овощами — идеальный рецепт для уютного вечера
Хотите приготовить блюдо, которое соберёт всю семью за столом? Говядина, тушёная с овощами в казане, — идеальный вариант! Мясо пропитывается соками овощей и специй, становится нежным и насыщенным. А гарнир здесь не нужен — овощи уже в составе!
Ингредиенты
- Говядина (мякоть) — 600 г
- Вода (или бульон) — 500 мл
- Морковь — 150 г
- Лук — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Специи для мяса — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Овощи очистите: морковь — кубиками, перец — брусочками, лук — полукольцами. Разогрейте масло в казане, обжарьте мясо до румяной корочки (5-8 минут). Добавьте томатную пасту, специи, соль и перец, перемешайте.
Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите под крышкой около 40 минут. Выложите морковь, перец и лук, перемешайте. Если нужно, долейте воды. Готовьте ещё 15-20 минут. Выключите огонь, оставьте под крышкой на 10 минут — блюдо станет ещё ароматнее!
Совет: часть воды можно заменить красным вином для пикантности.
