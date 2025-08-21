Ароматная говядина и золотая тыква: рецепт, от которого слюнки текут
Что может быть лучше, чем нежное мясо с золотистой тыквой, запечённое до совершенства? Это блюдо сочетает в себе сочность говядины и сладость тыквы, а готовится легко даже для большой семьи.
Ингредиенты
- Говядина (мякоть) — 600 г
- Тыква — 600 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Вода (или бульон) — 150 мл
- Петрушка — 10 г
- Розмарин — 20 г
- Паприка, кориандр, чёрный перец, соль — по вкусу
Секреты приготовления
Нарежьте говядину кусочками, промокните от влаги — так она лучше обжарится. Можно взять телятину или любую часть без костей. Очистите и нарежьте тыкву крупно, но мельче мяса. Обжарьте 3 минуты до лёгкой мягкости и отложите.
В той же сковороде быстро обжарьте говядину на сильном огне до подрумянивания. Соедините мясо с тыквой, приправьте паприкой, кориандром, солью и перцем. Выложите всё в форму, добавьте бульон, сверху — розмарин. Накройте фольгой и запекайте:
- 15-20 минут под крышкой при 180°C,
- затем ещё 15 минут без фольги до мягкости мяса.
Совет
- Вместо воды используйте бульон или немного белого вина для глубины вкуса.
- Добавьте морковь, картофель или кабачки — овощи сделают блюдо ещё сытнее.
