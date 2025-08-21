Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суп из говядины с иван-чаем и сушёным папоротником
Суп из говядины с иван-чаем и сушёным папоротником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:31

Ароматная говядина и золотая тыква: рецепт, от которого слюнки текут

Как правильно запекать говядину с тыквой — советы шеф-повара

Что может быть лучше, чем нежное мясо с золотистой тыквой, запечённое до совершенства? Это блюдо сочетает в себе сочность говядины и сладость тыквы, а готовится легко даже для большой семьи.

Ингредиенты

  • Говядина (мякоть) — 600 г
  • Тыква — 600 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Вода (или бульон) — 150 мл
  • Петрушка — 10 г
  • Розмарин — 20 г
  • Паприка, кориандр, чёрный перец, соль — по вкусу

Секреты приготовления

Нарежьте говядину кусочками, промокните от влаги — так она лучше обжарится. Можно взять телятину или любую часть без костей. Очистите и нарежьте тыкву крупно, но мельче мяса. Обжарьте 3 минуты до лёгкой мягкости и отложите.

В той же сковороде быстро обжарьте говядину на сильном огне до подрумянивания. Соедините мясо с тыквой, приправьте паприкой, кориандром, солью и перцем. Выложите всё в форму, добавьте бульон, сверху — розмарин. Накройте фольгой и запекайте:

  • 15-20 минут под крышкой при 180°C,
  • затем ещё 15 минут без фольги до мягкости мяса.

Совет

  • Вместо воды используйте бульон или немного белого вина для глубины вкуса.
  • Добавьте морковь, картофель или кабачки — овощи сделают блюдо ещё сытнее.

