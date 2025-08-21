Ароматная говядина и золотая тыква: рецепт, от которого слюнки текут

Что может быть лучше, чем нежное мясо с золотистой тыквой, запечённое до совершенства? Это блюдо сочетает в себе сочность говядины и сладость тыквы, а готовится легко даже для большой семьи.

Ингредиенты

Говядина (мякоть) — 600 г

Тыква — 600 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Вода (или бульон) — 150 мл

Петрушка — 10 г

Розмарин — 20 г

Паприка, кориандр, чёрный перец, соль — по вкусу

Секреты приготовления

Нарежьте говядину кусочками, промокните от влаги — так она лучше обжарится. Можно взять телятину или любую часть без костей. Очистите и нарежьте тыкву крупно, но мельче мяса. Обжарьте 3 минуты до лёгкой мягкости и отложите.

В той же сковороде быстро обжарьте говядину на сильном огне до подрумянивания. Соедините мясо с тыквой, приправьте паприкой, кориандром, солью и перцем. Выложите всё в форму, добавьте бульон, сверху — розмарин. Накройте фольгой и запекайте:

15-20 минут под крышкой при 180°C,

затем ещё 15 минут без фольги до мягкости мяса.

Совет