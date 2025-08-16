Мясо, которое заставит гостей аплодировать: история одного кулинарного шедевра

Хотите удивить гостей или приготовить что-то особенное для праздника? Говядина Веллингтон — идеальный выбор! Это блюдо английской кухни покоряет сочностью мяса, ароматом грибов и хрустящим слоеным тестом.

Ингредиенты

Говяжья вырезка — 700 г

Слоёное тесто — 500 г

Шампиньоны — 400 г

Лук репчатый — 2 шт.

Растительное масло — 50 г

Сливочное масло — 35 г

Соль, черный перец — по вкусу

Тимьян — 1 веточка

Молоко — 1,5 стакана

Мука пшеничная — 1,5 ст. л.

Сливочное масло — 35 г

Лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выбирайте свежую говядину без костей и плотные шампиньоны. Слоёное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Очистите вырезку от плёнок, обсушите и обжарьте на раскалённой сковороде до румяной корочки со всех сторон. Посолите, поперчите и остудите.

Лук и шампиньоны обжарьте до золотистого цвета, затем измельчите в блендере, оставив небольшие кусочки для текстуры. Раскатайте тесто, выложите грибную пасту, сверху — мясо. Плотно заверните, защипните края и смажьте яйцом. Запекайте при 190°C около 45 минут до золотистой корочки.

Обжарьте лук, добавьте муку, молоко и доведите до густоты. Подавайте с нарезанной говядиной.