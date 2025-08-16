Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:15

Мясо, которое заставит гостей аплодировать: история одного кулинарного шедевра

Рецепт говядины Веллингтон: как сделать праздничное блюдо дома

Хотите удивить гостей или приготовить что-то особенное для праздника? Говядина Веллингтон — идеальный выбор! Это блюдо английской кухни покоряет сочностью мяса, ароматом грибов и хрустящим слоеным тестом.

Ингредиенты

  • Говяжья вырезка — 700 г
  • Слоёное тесто — 500 г
  • Шампиньоны — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Растительное масло — 50 г
  • Сливочное масло — 35 г
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Тимьян — 1 веточка
  • Молоко — 1,5 стакана
  • Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
  • Сливочное масло — 35 г
  • Лук — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выбирайте свежую говядину без костей и плотные шампиньоны. Слоёное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Очистите вырезку от плёнок, обсушите и обжарьте на раскалённой сковороде до румяной корочки со всех сторон. Посолите, поперчите и остудите.

Лук и шампиньоны обжарьте до золотистого цвета, затем измельчите в блендере, оставив небольшие кусочки для текстуры. Раскатайте тесто, выложите грибную пасту, сверху — мясо. Плотно заверните, защипните края и смажьте яйцом. Запекайте при 190°C около 45 минут до золотистой корочки.

Обжарьте лук, добавьте муку, молоко и доведите до густоты. Подавайте с нарезанной говядиной.

