Мясо, которое заставит гостей аплодировать: история одного кулинарного шедевра
Хотите удивить гостей или приготовить что-то особенное для праздника? Говядина Веллингтон — идеальный выбор! Это блюдо английской кухни покоряет сочностью мяса, ароматом грибов и хрустящим слоеным тестом.
Ингредиенты
- Говяжья вырезка — 700 г
- Слоёное тесто — 500 г
- Шампиньоны — 400 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Растительное масло — 50 г
- Сливочное масло — 35 г
- Соль, черный перец — по вкусу
- Тимьян — 1 веточка
- Молоко — 1,5 стакана
- Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
- Сливочное масло — 35 г
- Лук — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Выбирайте свежую говядину без костей и плотные шампиньоны. Слоёное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Очистите вырезку от плёнок, обсушите и обжарьте на раскалённой сковороде до румяной корочки со всех сторон. Посолите, поперчите и остудите.
Лук и шампиньоны обжарьте до золотистого цвета, затем измельчите в блендере, оставив небольшие кусочки для текстуры. Раскатайте тесто, выложите грибную пасту, сверху — мясо. Плотно заверните, защипните края и смажьте яйцом. Запекайте при 190°C около 45 минут до золотистой корочки.
Обжарьте лук, добавьте муку, молоко и доведите до густоты. Подавайте с нарезанной говядиной.
