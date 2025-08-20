Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кусок говядины
© flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Не просто мясо в тесте: какой секрет скрывает настоящий Веллингтон

Как приготовить Говядину Веллингтон

Что может быть лучше, чем завершить особенный ужин, разрезав золотистую хрустящую корочку и обнаружив внутри идеально прожаренное, сочное мясо? Это не просто блюдо, это кулинарный спектакль, главную роль в котором играет бессмертная классика — Говядина Веллингтон.

Этот шедевр британской гастрономии, давно перешагнувший границы Туманного Альбиона, станет королем любого праздничного стола, будь то романтический ужин или семейное торжество. Его величественный вид и насыщенный вкус никого не оставят равнодушным.

Успех этого кулинарного предприятия зависит от качества продуктов и точного следования шагам. Не стоит бояться: наш подробный гид поможет вам покорить эту вершину.

Фундамент вкуса: подготовим продукты

Для этого блюда важно выбрать первоклассные ингредиенты. Идеальная вырезка — свежая, без плёнок и лишнего жира, весом около 700 граммов. Грибы берите свежие, светлые и упругие. Слоёное тесто лучше заранее достать из морозилки, чтобы оно слегка подтаяло, но оставалось холодным.

Вам понадобится:

  • Для основы: Говяжья вырезка (700 г), слоёное тесто (500 г).
  • Для грибной пасты: Шампиньоны (400 г), репчатый лук (2 шт.), растительное и сливочное масло для жарки, соль, перец, тимьян.
  • Для соуса: Молоко (1,5 стакана), мука (1,5 ст. л.), сливочное масло (35 г), лук (1 шт.), соль, перец.
  • Для смазки: Одно яйцо (в оригинальном рецепте не указано, но необходимо).

Пошаговая инструкция: путь к совершенству

Герой торжества — мясо

Тщательно очистите вырезку от всех плёнок и обсушите бумажным полотенцем. Если кусок рыхлый и плохо держит форму, аккуратно стяжите его кухонной нитью. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла до максимального жара и быстро обжарьте мясо со всех сторон, включая торцы, до образования равномерной аппетитной корочки. Это запечатает соки внутри. Не стремитесь довести до готовности, нам нужен только "запор".

Отдых и приправа

Переложите подрумяненную говядину на тарелку, щедро посолите, поперчите свежемолотым перцем и дайте ей полностью остыть. Этот этап нельзя пропускать: горячее мясо мгновенно сделает тесто сырым и не позволит ему пропечься.

Волшебная грибная начинка (дюксель)

На другой сковороде растопите смесь растительного и сливочного масла. Лук и шампиньоны нарежьте произвольно (не мельчите, всё равно будем измельчать) и обжарьте до золотистого цвета и полного испарения влаги. Посолите, поперчите, добавьте тимьян для аромата.

Собираем конструкцию

Остывшую грибную массу измельчите в блендере до состояния пасты, но оставьте небольшие текстурированные кусочки. Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной около 5 мм. В центр выложите часть грибной пасты, сверху — остывшее мясо. Плотно обмажьте мясо со всех сторон оставшейся пастой.

Формовка и выпечка

Края теста смажьте взбитым яйцом и надёжно защипните, сформировав большой аккуратный "пирожок". Переложите его швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте всю поверхность яйцом для идеального золотистого цвета. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 45 минут. Время может варьироваться в зависимости от желаемой степени прожарки и особенностей вашей духовки.

Простой, но изумительный соус

Пока главное блюдо в духовке, не теряйте времени зря. Мелко нарежьте луковицу и обжарьте её на сковороде, где готовилось мясо (все капли и пятна — это чистый вкус!), добавив сливочное масло. Когда лук станет мягким и прозрачным, всыпьте муку, хорошо перемешайте и готовьте минуту. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Доведите до загустения, посолите, поперчите.

Финальный аккорд

Достаньте готовый Веллингтон из духовки и дайте ему отдохнуть на доске 10-15 минут. Это crucial step (ключевой этап): соки redistributed (перераспределятся) внутри мяса, и оно станет невероятно сочным. Нарезайте острым ножом на толстые порционные куски, подавайте с приготовленным соусом и наслаждайтесь овациями.

Интересный факт: существует версия, что своё название блюдо получило в честь Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона, известного полководца и победителя при Ватерлоо. Якобы он обожал говядину, запечённую в тесте. Однако первое письменное упоминание рецепта под названием "Filets de Bœuf à la Wellington" обнаружено в американском кулинарном издании 1903 года.

Другой факт: традиционно для блюда используется не шампиньоны, а более ароматные грибы — часто пастернаки или трюфели, но современные вариации с шампиньонами стали уже классикой.

