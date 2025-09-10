Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оливье по-советски
Оливье по-советски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:36

Нежный язык в тарелке: что скрывает этот рецепт от миллионов гурманов

Кулинары рекомендуют салат Оливье с говяжьим языком для праздничного стола

Представьте: традиционный салат Оливье, но с нежным говяжьим языком вместо колбасы. Звучит аппетитно? Давайте разберёмся, как приготовить этот сытный вариант для настоящих гурманов. Я расскажу всё шаг за шагом, с советами, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты

  • Говяжий язык (или свиной): 500 г
  • Солёные огурцы (или маринованные): 150 г
  • Куриные яйца (крупные): 5 шт.
  • Свежий огурец: 1 шт.
  • Картофель: 4 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Укроп: 10 г (3 веточки)
  • Майонез: 3 ст. л.
  • Зелёный горошек: 250 г (из банки 400 мл)
  • Лук: 1 шт.
  • Стебель сельдерея: 1 шт.
  • Лавровый лист: 2 шт.
  • Душистый перец: 5 шт.
  • Перец горошком: 5 шт.
  • Соль: 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соберите всё по списку. Если язык заморожен, разморозьте его в холодильнике. О тонкостях разморозки — в отдельной статье в конце.

Отварите язык с луком, сельдереем, лавровым листом, перцами и солью около 2 часов. Для свиного хватит 1,5 часов. Оставьте остывать в бульоне на 3-4 часа — так он станет мягким и ароматным, а шкурка легко снимется.

Очистите охлаждённый язык и нарежьте кубиками. Помните: все продукты должны быть холодными, чтобы салат не испортился быстро. Отварите в кожуре, охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Свежий — нарежьте кубиками (кожуру не снимайте, если не горькая). Солёные — тоже кубиками, слейте рассол. Яйца. Сварите вкрутую: в холодную воду, варите 9 минут после кипения, залейте холодом для лёгкой очистки. Нарежьте кубиками. Зелень. Укроп порубите мелко. Можно добавить петрушку или зелёный лук.

В миске смешайте язык, картофель, морковь, огурцы, горошек и укроп. Заправьте майонезом, перемешайте. Добавьте яйца последними и аккуратно вмешайте. Выложите в кольцо и поставьте в холодильник на 30 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орешки с сгущенкой в формочках на газу получаются хрустящими сегодня в 7:32

Быстрый путь к праздничному столу: орешки на газу, которые готовятся быстрее, чем кажется

Хрустящие орешки скрывают сладкий секрет сгущенки! Откройте бабушкин рецепт в формочках на газу: простые ингредиенты, шаг за шагом. Идеально для уюта и праздников.

Читать полностью » Рецепт салата Любовница включает курицу, орехи и сухофрукты сегодня в 7:16

Орехи в салате: парадокс, который заставляет забыть о простых рецептах навсегда

Представьте салат, где курица встречает сладость изюма и хруст орехов — идеальный для ужина! Этот рецепт сочетает простоту и яркий вкус, не раскрывая всех секретов

Читать полностью » Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона сегодня в 6:29

Подливка для картофеля: от серых будней к взрыву вкуса, который запомнится навсегда

Почему картофель с подливкой в духовке исчезает со стола первым? Простой рецепт на любой день: аромат, вкус и минимум усилий. Идеальный гарнир к мясу или рыбе.

Читать полностью » Пирог с орехами и изюмом выпекается до золотистой корочки в духовке сегодня в 6:13

Пирог с орехами и изюмом: когда ром в десерте ломает стереотипы о сладком

Пирог с орехами и изюмом — идеальный десерт с пряным ароматом рома и апельсиновой цедры. Узнайте, как правильно приготовить и пропитать пирог, чтобы удивить гостей!

Читать полностью » Шеф-повара подтвердили, что вафельные коржи с фаршем в кляре сохраняют сочность и вкус сегодня в 5:26

Вафельные коржи с фаршем: парадоксальный рецепт, где простота скрывает катастрофу скучного ужина

Узнайте, как приготовить вафельные коржи с мясным фаршем в кляре — простое и вкусное блюдо, которое станет звездой вашего стола. Пошаговый рецепт и советы для идеального результата!

Читать полностью » Кулинары выпекают профитроли без сахара для диетического меню сегодня в 5:09

Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана

Хрустящие шарики без сахара: профитроли с овощами или кремом? Рецепт для гурманов, который удивит гостей. Ингредиенты простые, шаги пошагово

Читать полностью » Лангустины в духовке сохраняют нежность при добавлении зелени сегодня в 4:23

Запечённые лангустины раскрывают океанский секрет, скрытый от большинства гурманов

Узнайте, как превратить лангустины в изысканное блюдо из духовки. Простой рецепт с чесноком и лимоном для домашнего ужина. Не упустите секреты приготовления!

Читать полностью » Говядина по-бургундски становится нежной после 4 часов тушения сегодня в 4:07

Бургундский лайфхак: как превратить говядину в новогодний хит за 4 часа без лишних трат

Представьте новогодний ужин с ароматом вина и трав: говядина по-бургундски. Узнайте секрет этого мягкого мяса, которое покорит гостей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Гастроэнтеролог Нурия Дианова: диета Ларисы Долиной может привести к расстройствам пищевого поведения
Питомцы

Ветеринары сообщили, что металлические миски не впитывают запахи и считаются самыми гигиеничными
Садоводство

Гнилой лук на грядке: как спасти урожай и избежать потерь - 5 шагов
ДФО

Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение
Спорт и фитнес

Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Красота и здоровье

Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи
Наука

Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet