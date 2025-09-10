Нежный язык в тарелке: что скрывает этот рецепт от миллионов гурманов

Представьте: традиционный салат Оливье, но с нежным говяжьим языком вместо колбасы. Звучит аппетитно? Давайте разберёмся, как приготовить этот сытный вариант для настоящих гурманов. Я расскажу всё шаг за шагом, с советами, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты

Говяжий язык (или свиной): 500 г

Солёные огурцы (или маринованные): 150 г

Куриные яйца (крупные): 5 шт.

Свежий огурец: 1 шт.

Картофель: 4 шт.

Морковь: 1 шт.

Укроп: 10 г (3 веточки)

Майонез: 3 ст. л.

Зелёный горошек: 250 г (из банки 400 мл)

Лук: 1 шт.

Стебель сельдерея: 1 шт.

Лавровый лист: 2 шт.

Душистый перец: 5 шт.

Перец горошком: 5 шт.

Соль: 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соберите всё по списку. Если язык заморожен, разморозьте его в холодильнике. О тонкостях разморозки — в отдельной статье в конце.

Отварите язык с луком, сельдереем, лавровым листом, перцами и солью около 2 часов. Для свиного хватит 1,5 часов. Оставьте остывать в бульоне на 3-4 часа — так он станет мягким и ароматным, а шкурка легко снимется.

Очистите охлаждённый язык и нарежьте кубиками. Помните: все продукты должны быть холодными, чтобы салат не испортился быстро. Отварите в кожуре, охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Свежий — нарежьте кубиками (кожуру не снимайте, если не горькая). Солёные — тоже кубиками, слейте рассол. Яйца. Сварите вкрутую: в холодную воду, варите 9 минут после кипения, залейте холодом для лёгкой очистки. Нарежьте кубиками. Зелень. Укроп порубите мелко. Можно добавить петрушку или зелёный лук.

В миске смешайте язык, картофель, морковь, огурцы, горошек и укроп. Заправьте майонезом, перемешайте. Добавьте яйца последними и аккуратно вмешайте. Выложите в кольцо и поставьте в холодильник на 30 минут.