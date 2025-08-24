Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Говяжий язык
Говяжий язык
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:11

Секрет идеального языка раскрыт: один шаг, который делают все повара

Приготовление говяжьего языка в мультиварке

Вы знали, что говяжий язык по содержанию полезных веществ и белка превосходит многие другие мясные деликатесы? Это не только изысканная закуска для праздничного стола, но и настоящий кладезь витаминов, особенно группы B и цинка. Приготовить его идеально нежным и сочным проще простого, если доверить процесс мультиварке. Этот кухонный гаджет берет на себя всю основную работу, а вам остаётся лишь насладиться превосходным результатом.

Ингредиенты для идеального блюда

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:

  • Говяжий язык — 1 кг (выбирайте охлаждённый, он ароматнее)
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Стебель сельдерея — 1 шт. (придаст лёгкую пикантную ноту)
  • Перец душистый — 5 горошин
  • Перец чёрный горошком — 8 горошин
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль — 1 столовая ложка (или по вкусу)
  • Смесь сухих трав — по вашему желанию (например, прованские травы)

Процесс приготовления: просто загрузите и включите

Шаг 1: Подготовка

Тщательно промойте язык под холодной проточной водой. Если на поверхности есть заметные загрязнения, лучше его ненадолго замочить, а затем аккуратно почистить ножом, как губкой. Овощи — морковь, лук и сельдерей — помойте и почистите. Крупные корнеплоды можно разрезать пополам, так они отдадут бульону больше вкуса и аромата.

Шаг 2: Закладка

Поместите подготовленный язык в чашу мультиварки. Добавьте к нему очищенные овощи и все специи: перец горошком, лавровый лист и соль. Не бойтесь экспериментировать со специями — иногда достаточно щепотки сушёного тимьяна или розмарина, чтобы букет раскрылся по-новому.

Шаг 3: Варка

Теперь залейте ингредиенты холодной водой. Её уровень должен быть примерно на пару сантиметров выше поверхности языка. Закройте крышку и выберите режим "Тушение". Установите таймер на 2-3 часа. Точное время зависит от размера языка и модели вашей мультиварки. В процессе готовки воду доливать не рекомендуется, но для равномерного приготовления язык можно один раз перевернуть.

Шаг 4: Финальный аккорд

Как проверить готовность? Язык должен стать очень мягким и легко прокалываться вилкой. Самая распространённая ошибка — недодержать язык. Правильно приготовленный субпродукт буквально тает во рту. Проверяйте его у самого толстого основания — это самое труднопроготовое место.

Достаньте готовый язык из бульона и немедленно поместите его в миску с ледяной водой буквально на минуту. Этот нехитрый приём, называемый "шокированием", поможет легко и чисто снять грубую шкурку. Она отойдёт буквально чулком.

Шаг 5: Подача

Очищенный тёплый язык — это уже готовое блюдо. Нарежьте его тонкими ломтиками поперёк волокон и подавайте как самостоятельную холодную закуску с хреном или горчицей. Он также станет звездой любого салата или сытной начинки для бутербродов. Приятного аппетита!

Интересный факт: в XIX веке отварной говяжий язык считался блюдом аристократии и был непременным атрибутом званых обедов в богатых домах. А ещё это один из самых диетических мясных продуктов: его калорийность составляет всего около 170 ккал на 100 граммов.

