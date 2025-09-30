Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашушули
Чашушули
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:51

Говядина с подливкой: как превратить самое жёсткое мясо в ресторанное блюдо

Говядина тушёная с подливкой на сковороде остается сочной

Аромат тушёной говядины с густой подливкой знаком многим ещё с детства. Это блюдо универсально: оно одинаково хорошо сочетается и с картофельным пюре, и с макаронами, и с варёным рисом. Приготовить его можно и в будни, и для семейного ужина в выходные. Главное — правильно выбрать мясо и не спешить в процессе тушения.

Почему именно говядина?

Говядина считается одной из самых полезных видов мяса. Она богата белком, содержит железо, витамины группы B и микроэлементы, необходимые для энергии и крепкого иммунитета. При этом блюдо получается питательным, но не слишком жирным, особенно если использовать постные куски.

Сравнение способов приготовления

Метод приготовления Время Особенности вкуса и текстуры
Тушение на сковороде 1,5 ч Классический вкус, густая подливка
Тушение в казане 2 ч Более насыщенный вкус, много сока
Приготовление в мультиварке 1,5-2 ч Максимальное сохранение сочности мяса
Запекание в духовке 2 ч Менее сочное мясо, но концентрированный аромат

Советы шаг за шагом

  1. Перед приготовлением мясо обязательно обсушите полотенцем — это позволит кусочкам хорошо обжариться.

  2. Используйте смесь растительного и сливочного масла: первое выдерживает высокую температуру, второе придаёт аромат.

  3. Обжаривайте муку отдельно до золотистого цвета — так подливка получится густой и без комков.

  4. Томатную пасту можно заменить на домашний кетчуп или протёртые свежие томаты.

  5. Не экономьте на времени тушения: чем дольше мясо томится на медленном огне, тем мягче оно становится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить на сильном огне.
    Последствие: мясо получится жёстким.
    Альтернатива: тушить на минимальном нагреве под крышкой.

  • Ошибка: сразу добавлять много воды.
    Последствие: вкус подливы будет водянистым.
    Альтернатива: вливати жидкость постепенно, контролируя густоту.

  • Ошибка: использовать только растительное масло.
    Последствие: соус будет лишён сливочной мягкости.
    Альтернатива: добавить немного сливочного масла на финальном этапе.

А что если заменить ингредиенты?

  • Говядину можно заменить свининой — блюдо получится жирнее и насыщеннее.

  • Для диетического варианта подойдёт курица или индейка.

  • Морковь и лук можно дополнить сельдереем и болгарским перцем.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Сытное и универсальное блюдо Длительное время приготовления
Подходит для разных гарниров Требует постоянного контроля на плите
Простые и доступные ингредиенты Калорийность выше средней
Можно адаптировать под любые вкусы Зависит от качества мяса

FAQ

Какое мясо лучше выбрать для тушения?
Подойдут лопатка, грудинка или задняя часть — они становятся мягкими при длительном тушении.

Можно ли готовить без томатной пасты?
Да, но соус получится менее насыщенным. Замените пасту свежими помидорами или сливками.

Сколько хранится готовая говядина с подливкой?
В холодильнике — до 3 суток, в морозильнике — около месяца.

Мифы и правда

  • Миф: тушёная говядина всегда жёсткая.
    Правда: при правильном выборе мяса и долгом тушении оно становится очень мягким.

  • Миф: подливка обязательно должна быть густой.
    Правда: густоту можно регулировать количеством муки и воды по вкусу.

  • Миф: такое блюдо слишком тяжёлое для организма.
    Правда: если использовать постную говядину и меньше масла, оно вполне подходит для здорового рациона.

3 интересных факта

  1. Тушение — один из древнейших способов приготовления мяса, применявшийся ещё в глиняных горшках.

  2. В разных странах в подливу добавляют вино, сливки или даже пиво, чтобы усилить вкус.

  3. Мука в соусе используется не только для загущения, но и для придания золотистого оттенка.

Исторический контекст

Тушёное мясо с подливкой в России упоминается в кулинарных книгах XIX века. Простые крестьянские блюда обогащались специями и томатами уже в советский период, когда томатная паста стала доступной. Сегодня этот рецепт по-прежнему считается базовым в домашней кухне и остаётся одним из самых любимых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пирог с рисом, курагой и изюмом сохраняет форму при нарезке сегодня в 5:44

Пирог, который не похож на другие: рис с курагой создаёт неповторимый вкус

Пирог с рисом, курагой и изюмом — необычное и сытное блюдо. Узнайте, как приготовить сладкий пирог, который напоминает плов в тесте.

Читать полностью » Виноделие в домашних условиях из натурального сока даёт качественный результат сегодня в 5:41

Два ингредиента — и на столе эликсир: как виноградный сок становится домашним вином

Домашнее вино из виноградного сока легко приготовить без опыта виноделия. Узнайте, как сделать напиток насыщенным и ароматным в домашних условиях.

Читать полностью » Запеченная красная рыба с помидорами и сыром сохраняет сочность сегодня в 4:39

Бюджетная красная рыба творит чудеса: запеканка с помидорами и сыром затмила дорогие рестораны

Красная рыба с помидорами и сыром — простое блюдо для всей семьи и праздничного стола. Узнайте, как приготовить её сочной и вкусной за 30 минут.

Читать полностью » Тирамису без яиц с маскарпоне и сливками сохраняет нежную текстуру сегодня в 4:36

Десерт мечты: маскарпоне и сливки затмили классический рецепт

Тирамису со сливками и маскарпоне — воздушный десерт без сырых яиц. Узнайте секреты приготовления, чтобы сладость получилась нежной и насыщенной.

Читать полностью » Повар: домашний куриный паштет назван универсальным блюдом для семьи сегодня в 3:36

Куриный паштет обошёл печёночный: неожиданный фаворит на кухне

Лёгкий, нежный и универсальный куриный паштет можно приготовить дома за считанные минуты. Узнайте секреты идеальной текстуры и вкуса.

Читать полностью » Картофельная запеканка с фаршем и грибами сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 3:33

Мясо, грибы и картофель создают кулинарную революцию: повара подтвердили

Картофельная запеканка с фаршем и грибами — сытное блюдо для всей семьи. Узнайте, как приготовить её так, чтобы картофель всегда был мягким и пропечённым.

Читать полностью » Тёплый салат с курицей, баклажанами и помидорами сохраняет питательные свойства при запекании сегодня в 3:30

Куриный салат с баклажанами переворачивает представление о закусках: теперь это полноценное блюдо

Тёплый салат с курицей и баклажанами — яркое блюдо для уютного ужина или праздника. Узнайте, как приготовить его с пользой и вкусом.

Читать полностью » Мясо в тандыре сохраняет сочность благодаря равномерному нагреву сегодня в 2:28

Секрет сочного мяса раскрыт: этот способ даже сухое филе превращается в деликатес

Мясо в тандыре — это блюдо с историей и особым вкусом. Узнайте секреты приготовления, чтобы мясо всегда получалось сочным и ароматным.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сорта томатов Медовая капля, Ананасный Сержант и Чёрный Крым отличаются сладостью
Питомцы

Исследования показали: собаки способны распознавать эмоции человека по запаху и мимике
Красота и здоровье

Трение глаз приводит к повреждению роговицы и риску кератоконуса — офтальмолог Кристина Горбачёва
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо Елисеев показал упражнения для рук с подручными предметами
Красота и здоровье

Короткий дневной сон улучшает память и концентрацию, предотвращает стресс — отметил психиатр Костюк
Дом

Основные виды замков для дверей: от цилиндровых до умных систем
Садоводство

Ошибки октября: подкормка и пересадка декабриста срывают бутонизацию
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet