Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
суп-гуляш
суп-гуляш
© ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:09

Гуляш из говядины: тайный рецепт детства, который изменит вашу кухню навсегда

Как приготовить гуляш из говядины с подливкой по кулинарному рецепту

Хотите приготовить гуляш, который напомнит вам вкус детства? Этот рецепт — находка для тех, кто ценит простоту и домашний уют. Гуляш из говядины с подливкой получается нежным, сочным и очень ароматным. А главное — он не займет много времени, даже если вы новичок на кухне!

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Вода — 300 мл (можно добавить больше для подливы)
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить гуляш с подливкой

Подготовьте мясо — выбирайте говядину без костей, нарежьте её небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо до изменения цвета и лёгкой корочки.

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелко, морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте овощи к мясу и обжарьте вместе около минуты — от этого появляется аппетитный аромат.

В отдельной посуде смешайте холодную воду с томатной пастой и мукой, тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Залейте соусом мясо с овощами, доведите до кипения, посолите и добавьте специи по вкусу. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

Гуляш с подливкой отлично сочетается с разными гарнирами: картофельным пюре, макаронами, рисом или гречкой. Это универсальное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Быстро и просто — идеально для занятых мам и начинающих кулинаров
  • Вкус, который возвращает в детство
  • Можно регулировать количество подливы по своему вкусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовьте торт без выпечки из печенья и творога по рецепту кулинаров сегодня в 6:44

Нежность во рту и никакой духовки: десерт, который заставит забыть о сложностях кухни

Нежный торт из печенья и творога без выпечки: простой рецепт, который удивит всех! Готовится быстро, тает во рту. Попробуйте этот десерт для семейного чаепития.

Читать полностью » Добавьте вишню в шоколадный брауни: пошаговый рецепт сегодня в 2:57

Вкус, который заставит забыть обо всём: шоколадный брауни, от которого невозможно оторваться

Шоколадный брауни с вишней: влажный, ароматный десерт для чаепития. Простой рецепт с секретом вкуса, который покорит всех сладкоежек.

Читать полностью » Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой сегодня в 2:45

Черничный пирог с сметанной заливкой: меньше усилий, больше восторга — рецепт для занятых хозяек

Песочный пирог с черникой и нежной сметанной заливкой — идеальный десерт для семейного чаепития. Узнайте, как легко приготовить ароматную и сочную выпечку дома!

Читать полностью » Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт сегодня в 2:16

Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Простой рецепт домашнего сыра: всего три ингредиента, несколько минут у плиты и терпение — в итоге получите вкус, похожий на моцареллу.

Читать полностью » Куриные крылышки готовят в аэрогриле за 20 минут сегодня в 1:53

Быстро и вкусно: как приготовить куриные крылышки в аэрогриле без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочные и хрустящие куриные крылышки в аэрогриле — идеальную закуску для дружеской встречи и семейного ужина. Простые ингредиенты и быстрый рецепт!

Читать полностью » Как приготовить салат из помидоров и сыра страчателла: пошаговый рецепт сегодня в 1:42

Быстрый рецепт салата с мягким сыром — вкусно, просто и полезно за 15 минут

Лёгкий салат со страчателлой и помидорами — идеальный выбор для быстрого перекуса или праздничного стола. Узнайте, как быстро и просто приготовить этот вкусный и нежный салат!

Читать полностью » Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома сегодня в 1:22

Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане

Блины с начинкой — от классики с сыром и ветчиной до сочного варианта с помидорами. Простые рецепты, которые сделают обычный ужин особенным.

Читать полностью » Как запечь курицу в медовом соусе: рецепт от шеф-поваров сегодня в 0:51

Курица в медовом соусе: катастрофа скучного ужина или шанс на триумф вкуса

Откройте для себя простой рецепт сочной курицы в соевом соусе с медом — идеальное сочетание вкуса и аромата, которое покорит вас и ваших близких.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet