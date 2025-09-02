Гуляш из говядины: тайный рецепт детства, который изменит вашу кухню навсегда

Хотите приготовить гуляш, который напомнит вам вкус детства? Этот рецепт — находка для тех, кто ценит простоту и домашний уют. Гуляш из говядины с подливкой получается нежным, сочным и очень ароматным. А главное — он не займет много времени, даже если вы новичок на кухне!

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Вода — 300 мл (можно добавить больше для подливы)

Растительное масло — 20 г

Соль и специи — по вкусу

Как приготовить гуляш с подливкой

Подготовьте мясо — выбирайте говядину без костей, нарежьте её небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо до изменения цвета и лёгкой корочки.

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелко, морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте овощи к мясу и обжарьте вместе около минуты — от этого появляется аппетитный аромат.

В отдельной посуде смешайте холодную воду с томатной пастой и мукой, тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Залейте соусом мясо с овощами, доведите до кипения, посолите и добавьте специи по вкусу. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

Гуляш с подливкой отлично сочетается с разными гарнирами: картофельным пюре, макаронами, рисом или гречкой. Это универсальное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Почему стоит попробовать этот рецепт?