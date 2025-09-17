Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тушёная картошка с мясом
тушёная картошка с мясом
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:52

Казан с хашламой на пиве превратил простой суп в праздничное кавказское угощение

Традиционный рецепт хашламы в казане с пивом делает бульон насыщенным

Хашлама — это одно из тех блюд, которые сложно спутать с чем-то другим. Густой, наваристый суп с большим количеством овощей и мяса, приготовленный в казане, становится настоящим украшением стола. Особый шарм этому варианту придаёт использование светлого пива: оно обогащает вкус, добавляет хлебные нотки и делает бульон особенно ароматным. При этом готовить хашламу несложно — главное правильно уложить ингредиенты и запастись терпением.

Основные особенности блюда

Хашлама из говядины с картофелем в казане на пиве отличается от классических вариантов несколькими моментами. Во-первых, сюда добавляется больше картофеля, что делает суп сытнее. Во-вторых, вместо вина используется пиво — оно придаёт мягкость мясу и насыщенный вкус овощам. В-третьих, готовится всё медленно, на слабом огне, без спешки.

Блюдо можно подавать как густой суп или как второе горячее: мясо и овощи выкладываются отдельно, а ароматный бульон разливается по пиалам. Такой приём часто используют на праздниках или застольях на свежем воздухе.

Сравнение разных вариантов приготовления

Вариант Особенности Вкус и аромат Сложность приготовления
На пиве Лёгкие хлебные нотки, мягкое мясо Насыщенный, с лёгкой горчинкой Средняя
На вине Кислинка, характерная для вина Глубокий, с лёгкой кислинкой Средняя
На воде Базовый вариант, вкус зависит от специй Лёгкий, овощной Лёгкая
На бульоне Наиболее сытный Очень богатый, мясной Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Подберите мясо. Лучше всего использовать говядину на кости: она отдаст максимум вкуса бульону.

  2. Не режьте овощи слишком мелко. Крупные куски сохраняют форму и не превращаются в кашу.

  3. Используйте разноцветный болгарский перец — красный, жёлтый, зелёный. Так хашлама получится яркой.

  4. Добавляйте пиво после того, как казан прогреется, чтобы овощи начали слегка обжариваться.

  5. Тушите не менее двух часов на слабом огне или углях — именно медленное приготовление делает блюдо неповторимым.

  6. Перед подачей обязательно дайте хашламе "отдохнуть" под крышкой ещё 10-15 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нарезать овощи мелко.

  • Последствие: они развалятся и утратят вкус.

  • Альтернатива: резать крупно — кружками, дольками, половинками.

  • Ошибка: взять тёмное пиво.

  • Последствие: бульон будет слишком горьким.

  • Альтернатива: использовать светлое пиво — лучше фильтрованное.

  • Ошибка: готовить блюдо быстро на сильном огне.

  • Последствие: мясо останется жёстким, овощи не пропитаются.

  • Альтернатива: тушить не менее 2 часов на слабом огне.

А что если…

А что если у вас нет казана? Можно использовать толстостенную кастрюлю или мультиварку с функцией тушения. Конечно, аромат костра будет отсутствовать, но результат всё равно получится достойным.

А что если не хочется использовать алкоголь? Пиво можно заменить мясным бульоном или смесью воды с лимонным соком.

А что если хочется более пряного вкуса? Добавьте специи: кориандр, паприку, хмели-сунели или лавровый лист.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сытное и вкусное блюдо для большой компании Готовится долго
Простая последовательность приготовления Требуется казан или толстостенная посуда
Можно подавать в разных вариантах (как суп или второе) Нельзя готовить в спешке
Богатый вкус за счёт пива и овощей Не всем подходит вкус с алкогольной ноткой

FAQ

Как выбрать мясо для хашламы?
Лучше всего подходит говядина на косточке — грудинка, рёбра или голяшка. Они дают насыщенный бульон и мягкое мясо.

Можно ли заменить пиво вином?
Да, но вкус изменится: вино придаст кислинку, а пиво — хлебный аромат.

Сколько стоит приготовить хашламу?
Цена зависит от региона, но в среднем продукты на казан для 12-13 порций обойдутся в 1500–2000 рублей.

Что лучше — готовить на костре или плите?
На костре вкус получается более дымным и насыщенным, но на плите блюдо тоже будет вкусным, особенно если использовать чугунный казан.

Мифы и правда

  • Миф: хашлама — это только армянское блюдо.

  • Правда: её готовят в разных кухнях Кавказа, и рецепты отличаются от региона к региону.

  • Миф: без вина или пива хашлама не получится.

  • Правда: можно готовить и на воде или бульоне, вкус будет менее ярким, но всё равно достойным.

  • Миф: овощи обязательно должны быть мелко нарезаны.

  • Правда: традиционно их режут крупно, чтобы сохранить форму и вкус.

3 интересных факта

  1. В переводе с армянского "хашлама" означает "сваренное мясо".

  2. Это одно из старейших блюд Кавказа, которое считалось праздничным и подавалось на свадьбах.

  3. В некоторых регионах хашламу готовят не только из говядины, но и из баранины, курицы или даже рыбы.

Исторический контекст

  • В древности хашламу готовили исключительно в глиняных горшках на открытом огне.

  • Считалось, что это блюдо объединяет людей: его подавали в больших казанах, из которых ели всей семьёй.

  • В XIX веке в рецепт стали добавлять больше овощей — картофель, перец, томаты, что сделало блюдо ближе к современному варианту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пастел де ната готовится из слоёного теста и молочного крема сегодня в 9:10

Этот крем взрывает вкусовые рецепторы: почему Паштел де ната с корицей — хит Португалии

Португальское пирожное Паштел де ната — хрустящее тесто и нежный крем с корицей. Узнайте, как приготовить этот десерт у себя дома.

Читать полностью » Итальянские кулинары запекают свинину в красном вине с розмарином для насыщенного вкуса сегодня в 8:58

Забудьте про жёсткую свинину: маринад на вине меняет всё — проверьте на себе и удивитесь

Запечённая свинина в красном вине — нежное мясо с винным ароматом. Узнайте секреты маринада и правильного запекания.

Читать полностью » Рецепт запечённого гуся в фольге обеспечивает сочное мясо сегодня в 8:12

Гусь под фольгой — это не просто блюдо, а гастрономический шедевр: мандарины меняют всё

Сочное мясо гуся с мандаринами и курагой в ароматном маринаде — узнайте, как запечь птицу в фольге так, чтобы она получилась нежной и праздничной.

Читать полностью » Торт с грецкими орехами и варёной сгущёнкой получается мягким и насыщенным сегодня в 7:55

Торт, который готовят только умные хозяйки: грецкие орехи и варёная сгущёнка

Торт с орехами и варёной сгущёнкой — простой в приготовлении, но праздничный десерт. Узнайте секреты идеального бисквита и крема.

Читать полностью » Мясо с овощами в рукаве получается ароматным при приготовлении в духовке сегодня в 7:09

Мясо с овощами в рукаве: почему это блюдо выходит сочным даже у новичков

Мягкое мясо, пропитанное ароматами овощей и специй, — узнайте, как приготовить блюдо в рукаве так, чтобы оно получилось особенно сочным.

Читать полностью » Морковный торт с апельсиновым курдом готовится с использованием сливочного сыра для крема сегодня в 6:50

Этот простой трюк с морковью перевернёт ваш взгляд на торт — попробуйте и удивитесь

Анонс: Нежный морковный торт с апельсиновым курдом покоряет сочетанием пряных коржей, цитрусовой свежести и воздушного крема — идеальный десерт к празднику.

Читать полностью » Рецепт рулета с горбушей в лаваше обеспечивает нежный вкус и свежесть сегодня в 6:06

Рулет из лаваша с горбушей: гости съедят его первым, а вы потратите на приготовление всего 10 минут

Красочный рулет из лаваша с горбушей — эффектная закуска, которую легко приготовить. Узнайте секреты, чтобы рулет получился идеальным.

Читать полностью » Банановый пирог в мультиварке сохраняет аромат с добавлением ванилина сегодня в 5:03

Банановый пирог за час в мультиварке — кулинары раскрывают секреты идеального теста

Узнайте, как приготовить пышный банановый пирог в мультиварке, какие ошибки могут испортить вкус и какие хитрости сделают его особенным.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения
ПФО

В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав
Садоводство

Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев
Садоводство

Слизни на грядках: сладкая газировка эффективна как приманка, сообщили садоводы
Спорт и фитнес

Михаил Дегтярев опроверг введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге
Технологии

Google объявила о сворачивании Tables — альтернативы Airtable и JIRA
Красота и здоровье

Сомнолог Максим Новиков: пробуждение в 3 часа ночи не связано с почками
Культура и шоу-бизнес

В 2025 году продажи в книжных магазинах упали, но выручка выросла на 1,1%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet