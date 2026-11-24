Есть в домашней кухне жанр, который не требует сложных акробатических движений: одно блюдо, где всё уже на месте. Мясо, картофель, овощи — классический набор сытного обеда, где картофель заменяет гарнир, а подливка связывает текстуры. В аэрогриле такое рагу готовится с минимальным вмешательством: прибор обдувает горячим воздухом, что позволяет продуктам протомиться, сохраняя форму, а не разваливаясь в кашу.

Здесь важна геометрия нарезки и подбор мяса. Говядина без грубых жил, нарезанная поперёк волокон кусочками около 2 см, станет основой. Овощи — картофель, баклажан, цукини и болгарский перец — создают многоуровневую структуру: у каждого свой темп приготовления и свой вклад во вкус. Болгарский перец отдаёт сладость, баклажан впитывает томатный кисловатый фон, а цукини добавляет сочности.

Ингредиенты

Говядина (без костей и грубых жил) — 400 г

Картофель — 300 г

Болгарский перец (красный и желтый) — 2 шт.

Баклажаны (небольшой) — 1 шт.

Цукини (молодой, небольшой) — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Смесь трав (прованские) — 1 ч. л.

Чесночный порошок — 1 ч. л.

Вода (горячая) — 400 мл

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Подготовка мяса: обсушите говядину, удалите плёнки, нарежьте кусочками около 2 см поперёк волокон. Соедините с примерно 1 ст. л. растительного масла и немного чёрного перца. Выложите в жаропрочную форму с высокими бортиками (объёмом около 2,5 л), которая должна свободно помещаться в чашу аэрогриля для циркуляции воздуха. Запекайте при 180 °C около 15 минут. На этом этапе мясо только начинает готовиться, оно не должно стать полностью мягким. Нарезка овощей: очистите картофель, нарежьте кусочками около 1,5 см (чуть мельче, чем остальные овощи, так как он плотнее). У баклажана и цукини срежьте кончики, нарежьте четвертинками кружочков толщиной около 2 см. Болгарские перцы очистите от семян и перегородок, нарежьте средними кусочками. Смешивание: в большой миске соедините картофель, баклажаны, цукини и перцы. Добавьте оставшиеся 2 ст. л. растительного масла, томатную пасту, прованские травы, чесночный порошок, соль и перец. Перемешайте, равномерно распределяя приправы. Тушение: выложите овощи в форму к мясу, аккуратно перемешайте. Постепенно влейте 400 мл горячей воды. Жидкость должна подходить близко к верхнему слою продуктов, но не покрывать их полностью. Готовьте при 180 °C ещё около 1 часа. Контроль: примерно каждые 20 минут останавливайте прибор и осторожно перемешивайте содержимое формы, поднимая нижние кусочки наверх. Готовность проверяйте по картофелю (должен легко прокалываться вилкой) и мясу (должно легко разжёвываться). Подача: попробуйте рагу на соль, при необходимости досолите. Разложите по глубоким тарелкам, добавляя мясо, овощи и подливку.

В процессе приготовления можно вносить небольшие вариации, которые меняют характер блюда. Например, замена части цукини на шампиньоны придаст рагу более насыщенный грибной аромат; грибы выделят дополнительный сок, поэтому воду лучше добавлять порциями, наблюдая за уровнем жидкости. Добавление половины чайной ложки сладкой копчёной паприки в смесь овощей перед тушением введёт лёгкую дымную ноту, которая интересным образом подчеркнёт томатную кислинку. А свежая рубленая петрушка с каплей лимонной цедры поверх готового блюда — добавит свежего цитрусового акцента, разбавляя плотность сытного рагу.