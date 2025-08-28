Секреты маринада для шашлыка: как удивить гостей без лишних усилий
Хотите удивить гостей на пикнике? Попробуйте этот рецепт — сочный, ароматный шашлык из говядины в винном маринаде со специями. Никакой сухости, только нежность и насыщенный вкус!
Ингредиенты
- Говядина — 2 кг
- Красное вино — 70 мл
- Лук — 4 шт.
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Специи (орегано, чабрец, базилик) — по желанию
Пошаговое приготовление
Выберите свежую говяжью вырезку без заморозки. Промойте, обсушите, удалите плёнки и жилки. Очистите и ополосните лук. Подготовьте зелень — кинзу, петрушку или базилик.
Нарежьте мясо кубиками одинакового размера. Переложите в глубокую миску. Добавьте паприку и помятый руками базилик для аромата. Нарежьте лук кольцами, разомните его и добавьте к мясу. Приправьте перцем и специями.
Влейте красное вино — оно придаст шашлыку сочность и лёгкую кислинку. Всё перемешайте, накройте плёнкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30-40 минут. Можно убрать в холодильник на дольше.
Перед жаркой посолите мясо и нанижите на шампуры. Разожгите угли. Когда они покроются белым пеплом, начинайте жарить шашлык, переворачивая до румяной корочки. Готовность проверяйте ножом: если сок прозрачный — мясо готово. Подавайте горячим с овощами, зеленью и соусами.
