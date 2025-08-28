Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шашлык
Шашлык
© www.pexels.com/ by Samer Daboul is licensed under Бесплатное использование
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:10

Секреты маринада для шашлыка: как удивить гостей без лишних усилий

Шашлык: как правильно мариновать мясо для идеального вкуса и текстуры

Хотите удивить гостей на пикнике? Попробуйте этот рецепт — сочный, ароматный шашлык из говядины в винном маринаде со специями. Никакой сухости, только нежность и насыщенный вкус!

Ингредиенты

  • Говядина — 2 кг
  • Красное вино — 70 мл
  • Лук — 4 шт.
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Специи (орегано, чабрец, базилик) — по желанию

Пошаговое приготовление

Выберите свежую говяжью вырезку без заморозки. Промойте, обсушите, удалите плёнки и жилки. Очистите и ополосните лук. Подготовьте зелень — кинзу, петрушку или базилик.

Нарежьте мясо кубиками одинакового размера. Переложите в глубокую миску. Добавьте паприку и помятый руками базилик для аромата. Нарежьте лук кольцами, разомните его и добавьте к мясу. Приправьте перцем и специями.

Влейте красное вино — оно придаст шашлыку сочность и лёгкую кислинку. Всё перемешайте, накройте плёнкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30-40 минут. Можно убрать в холодильник на дольше.

Перед жаркой посолите мясо и нанижите на шампуры. Разожгите угли. Когда они покроются белым пеплом, начинайте жарить шашлык, переворачивая до румяной корочки. Готовность проверяйте ножом: если сок прозрачный — мясо готово. Подавайте горячим с овощами, зеленью и соусами.

