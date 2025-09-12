Шницель как объятия: нежная говядина, которая вернёт вкус детства на вашу сковороду
Представьте: хрустящая корочка, внутри — невероятно мягкое мясо, которое тает во рту. А что, если приготовить это всего за час? Давайте разберёмся, как сделать идеальный шницель из говядины на сковороде — блюдо, которое подходит и для буднего дня, и для семейного ужина.
Ингредиенты
- Филе говядины: 400 г
- Растительное масло: около 80 мл
- Яйца: 2 шт.
- Панировочные сухари: 4 ст. л.
- Пшеничная мука: 3 ст. л.
- Сметана: 1 ст. л.
- Хмели-сунели: 0,5 ч. л.
- Чёрный молотый перец: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Соберите всё по списку. Для сочности выбирайте свежую говядину или телятину. Кусок говядины нарежьте поперёк волокон на пластины толщиной до 1 см. Уберите жилы и плёнки. Если мясо замороженное, разморозьте его в холодильнике.
Каждый ломтик отбейте молоточком с двух сторон. Посолите и поперчите. Соедините яйца со сметаной, солью и перцем. Взбейте до однородности — сметана сделает кляр нежнее.
Высыпьте муку в миску. Можно добавить соль. Легко обваляйте мясо в муке — это поможет панировке лучше держаться. Опустите кусочки мяса во взбитые яйца. Тщательно обваляйте шницели в панировочных сухарях с двух сторон. Можно использовать магазинные или домашние из подсушенного хлеба.
Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Жарьте шницели по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Перекладывайте на тарелку и обжарьте следующую порцию, добавив масла. Наслаждайтесь шницелями с любым гарниром, свежим салатом или просто так.
