Наслаждение в каждом слое: как простой салат с говядиной покорил сердца гурманов
Задумывались ли вы о том, как быстро и вкусно порадовать своих близких? Салат Мужской каприз с говядиной — это отличный выбор для любого повода: от обычного ужина до праздничного стола. Его легко приготовить, и он не требует редких ингредиентов. Давайте разберемся, как создать это кулинарное произведение искусства!
Ингредиенты
- Говядина (отварная) — 200 г
- Лук репчатый (красный) — 1 шт.
- Куриные яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Винный уксус (или яблочный) — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Начните с отваривания говядины и яиц. Для говядины: тщательно промойте мясо, положите в холодную воду, добавьте соль и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите от 40 минут до 1,5 часов, в зависимости от качества мяса. После варки остудите и нарежьте кубиками или разделите на волокна.
Чтобы яйца не треснули, кладите их в холодную воду и варите на небольшом огне. После закипания варите 9 минут, затем охладите в холодной воде — это поможет легче очистить скорлупу.
Для уменьшения горечи используйте красный лук. Нарежьте его полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса и сахара на 10 минут. После маринования слейте жидкость и откиньте лук на дуршлаг.
Натрите твердый сыр и очищенные яйца на крупной терке. Выбирайте сыр с нейтральным вкусом, чтобы не перебивать другие ароматы. Соберите салат слоями для красивой подачи:
- первым слоем выложите маринованный лук и смажьте его майонезом.
- сверху добавьте говядину и снова промажьте майонезом.
- затем выложите тертые яйца и промажьте майонезом.
- последний слой — сыр, который можно посыпать сверху и по бокам.
Уберите салат в холодильник на пару часов, чтобы слои пропитались. Перед подачей украсьте свежей зеленью и наслаждайтесь.
