Плов с черносливом: тайный ингредиент, который перевернёт ваше представление о вкусе

Задумывались ли вы, как один простой ингредиент может полностью изменить вкус любимого блюда? Сегодня я расскажу, как приготовить плов с черносливом в кастрюле — это не только вкусно, но и оригинально. Сухофрукт добавляет лёгкую сладковатую нотку, которая идеально сочетается с мясом и рисом. Подойдёт для обеда или ужина на каждый день!

Ингредиенты

Филе говядины (или баранина, курица): 400 г

Пропаренный рис (для плова): 400 г

Чернослив (без косточек): 100 г

Растительное масло: 100 г (примерно, зависит от кастрюли)

Лук: 1 шт.

Морковь: 1 шт.

Чеснок: 1 головка (около 30 г)

Специи сухие: 1 ст. л.

Паприка: 1 ч. л.

Барбарис (сушеный): 1 ч. л.

Зира: 0.5 ч. л.

Перец черный молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Разморозьте мясо заранее. Промойте рис несколько раз в холодной воде. Чернослив тоже промойте и обсушите; если он очень сухой, залейте горячей водой на 7 минут. Говядину помойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.

Морковь помойте щёткой, очистите и натрите на крупной терке или нарежьте ломтиками. Луковицу очистите от шелухи. Разогрейте половину масла в кастрюле. Добавьте мясо и жарьте, помешивая, до золотистой корочки.

Всыпьте морковь и жарьте на среднем огне около 5 минут, помешивая. Если нужно, добавьте ещё масла. Посыпьте приправами для плова, паприкой, барбарисом, зирой, солью и перцем. Влейте 600 мл кипятка и тушите на медленном огне 40 минут.

Положите чернослив, рис, целую луковицу и головку чеснока. Вода должна покрывать рис — долейте кипятка, если требуется. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 20 минут, пока рис не приготовится. Снимите с огня и дайте настояться 15 минут. Перемешайте плов перед подачей.