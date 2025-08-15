От кочевого костра к вашему столу: рецепт, который пережил века

Что может быть лучше, чем ароматный плов, приготовленный на открытом огне? Это блюдо восточной кухни не только порадует ваш вкус, но и создаст атмосферу уюта на пикнике. Давайте разберёмся, как сделать плов из говядины в казане на костре и удивить своих близких!

Ингредиенты

Говядина: 1.5 кг

Рис: 700-800 г

Морковь: 700 г

Лук: 2 шт. (один крупный, другой поменьше)

Чеснок: 3 головки

Растительное масло: 1 стакан

Зира: 1-1.5 ч. л. (по вкусу)

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Для плова лучше всего использовать мякоть молодой говядины, например, антрекот. Промойте мясо, обсушите его и нарежьте на кусочки среднего размера. Очистите морковь и лук, нарежьте лук некрупно, а морковь — брусочками. Чеснок разделите на зубчики, очистите и оставьте несколько целыми.

Разожгите костёр и поставьте казан на огонь, чтобы он прогрелся. Налейте в него растительное масло и дождитесь, пока оно хорошо нагреется. Обжарьте одну луковицу до золотистого цвета, а затем удалите её из казана. В оставшееся масло добавьте кусочки мяса и обжаривайте до появления золотистой корочки, периодически перемешивая.

Когда мясо будет готово, добавьте немного воды, дождитесь закипания и снимите образовавшуюся пену. Посолите и накройте казан крышкой, томите на среднем огне до готовности мяса.

Добавьте нарезанные овощи и зиру. Перемешайте и готовьте ещё 10-15 минут. Затем промойте рис до прозрачной воды и выложите его в казан, равномерно распределив. В середину воткните несколько зубчиков чеснока и залейте водой так, чтобы она покрывала рис на два пальца.

Накройте казан крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут, в зависимости от сорта риса. После этого аккуратно перемешайте готовый плов и подавайте к столу! Плов из говядины, приготовленный на костре, — это не просто еда, а настоящая кулинарная традиция, которая объединяет людей. Дайте волю своим кулинарным талантам и наслаждайтесь этим невероятным блюдом на свежем воздухе.