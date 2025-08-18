От котлеты до бифштейка: один ингредиент, который меняет всё

Когда речь заходит о приготовлении мяса, бифштекс из фарша говядины на сковороде — это настоящая находка! Этот рецепт объединяет в себе простоту и насыщенный вкус, что делает его идеальным выбором для любого стола. Сочность, румяная корочка и нежная текстура — все это обеспечит вам незабываемые моменты за ужином.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 400 г

Молоко — 40 мл

Горчица — 5 г

Зелёный лук — 40 г

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — 10 мл (для жарки)

Важно, чтобы фарш состоял из 80% мяса и 20% жира, так как это придаст котлете необходимую сочность и структуру. Лучше всего использовать фарш комнатной температуры.

Пошаговая инструкция

Фарш и молоко должны быть комнатной температуры. Если вы готовите фарш самостоятельно, убедитесь в правильном соотношении мяса и жира. Нарежьте зелёный лук. Хорошо промойте и обсушите его перед нарезкой.

В молоко добавьте горчицу, соль и перец. Используйте свежемолотый перец для большего аромата. В глубокой тарелке соедините фарш, нарезанный лук и молочную смесь. Не перемешивайте слишком долго, чтобы не сделать котлету "резиновой".

Сформируйте бифштексы. Толщина должна составлять примерно 1,5-2 см. Используйте кулинарное кольцо для удобства. Разогрейте сковороду. Добавьте растительное и сливочное масло. Котлеты выкладывайте только тогда, когда масло зашипит. Жарьте до готовности. Сначала готовьте по 1,5-3 минуты с одной стороны, затем переверните и жарьте еще 2-4 минуты.

Бифштекс из фарша говядины прекрасно сочетается с различными гарнирами. Попробуйте подать его с картофельным пюре, свежими овощами или салатом.