Салат с говядиной и пекинской капустой
Салат с говядиной и пекинской капустой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:19

Простота против роскоши: салат с говядиной и грибами ломает стереотипы

Говядина в салате сочетается с грибами и зеленью по рецепту

Представьте: сочная говядина, ароматные грибы и хрустящие овощи в одном блюде. Этот салат не только сытный, но и оригинальный — идеальный для любого застолья, будь то семейный ужин или праздничный стол. Он легко заменит полноценный прием пищи, ведь сочетает мясо и овощи. А готовить его — одно удовольствие!

Ингредиенты

  • Говядина: 300 г
  • Консервированные шампиньоны: 150 г
  • Маринованные огурцы: 100 г
  • Болгарский перец: 1 шт.
  • Лавровый лист: 2 шт.
  • Душистый перец: 4 шт.
  • Соль: по вкусу
  • Майонез: 2 ст. л.
  • Чеснок: 1 зубчик

Пошаговое приготовление

Говядину заранее отварите и остудите. Слейте жидкость с грибов и откиньте их на сито. Если используете свежие шампиньоны, обжарьте их сначала. Перец промойте и обсушите.

В кастрюлю налейте 2,5 л холодной воды, положите говядину, лавровый лист, душистый перец и соль. Варите на слабом огне. После закипания снимите пену. Готовьте 40 минут до 1,5 часов, в зависимости от размера куска.

Выньте мясо из бульона (бульон можно использовать для супа), остудите и нарежьте брусочками. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Болгарский перец — соломкой, огурцы — тоже соломкой.

В салатник положите говядину, грибы, огурцы и перец. Добавьте заправку. Все тщательно перемешайте.

