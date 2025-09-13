Простота против роскоши: салат с говядиной и грибами ломает стереотипы

Представьте: сочная говядина, ароматные грибы и хрустящие овощи в одном блюде. Этот салат не только сытный, но и оригинальный — идеальный для любого застолья, будь то семейный ужин или праздничный стол. Он легко заменит полноценный прием пищи, ведь сочетает мясо и овощи. А готовить его — одно удовольствие!

Ингредиенты

Говядина: 300 г

Консервированные шампиньоны: 150 г

Маринованные огурцы: 100 г

Болгарский перец: 1 шт.

Лавровый лист: 2 шт.

Душистый перец: 4 шт.

Соль: по вкусу

Майонез: 2 ст. л.

Чеснок: 1 зубчик

Пошаговое приготовление

Говядину заранее отварите и остудите. Слейте жидкость с грибов и откиньте их на сито. Если используете свежие шампиньоны, обжарьте их сначала. Перец промойте и обсушите.

В кастрюлю налейте 2,5 л холодной воды, положите говядину, лавровый лист, душистый перец и соль. Варите на слабом огне. После закипания снимите пену. Готовьте 40 минут до 1,5 часов, в зависимости от размера куска.

Выньте мясо из бульона (бульон можно использовать для супа), остудите и нарежьте брусочками. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Болгарский перец — соломкой, огурцы — тоже соломкой.

В салатник положите говядину, грибы, огурцы и перец. Добавьте заправку. Все тщательно перемешайте.