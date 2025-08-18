Диетический ужин без масла: как приготовить говядину, которая тает во рту

Задумывались ли вы, как можно создать изысканное блюдо всего из нескольких простых ингредиентов? Говядина в горшочках с картошкой — это именно то, что вам нужно! Это вкусное и ароматное угощение идеально подходит для ужина и готовится без масла, что делает его отличным выбором для диетического питания.

Преимущества блюда

Удобство: гарнир и мясо в одной посуде.

Простота: легко готовится из доступных продуктов.

Польза: низкая калорийность и сбалансированный состав.

Ингредиенты

Говядина — 400 г

Картошка — 250 г

Морковь (небольшая) — 1 шт.

Вода — 50 мл

Лавровый лист — 3 шт.

Паприка — 0.2 ч. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если говядина была заморожена, разморозьте её в холодильнике. Промойте и обсушите бумажными полотенцами, удалите лишний жир и пленочки. Порежьте мясо небольшими кусочками (около 3 см). Посыпьте мясо солью и специями по вкусу. Я использовала паприку и черный молотый перец.

Хорошо перемешайте и оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось ароматами. Очистите и нарежьте картошку небольшими кусочками. Я предпочитаю резать картошку и мясо одинаковыми кубиками для эстетического вида. Очистите и нарежьте морковь кружочками.

На дно порционных горшочков выложите немного моркови, затем добавьте картошку и слегка посолите. В каждый горшочек налейте немного воды и положите по лавровому листику. Сверху распределите подготовленное мясо.

Поставьте горшочки в разогретую до 180°С духовку и запекайте около 45-50 минут. Время и температура могут варьироваться в зависимости от вашей духовки. Подавайте блюдо на стол либо в горшочках, либо переложив на тарелки.