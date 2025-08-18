Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суп из говядины с иван-чаем и сушёным папоротником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:26

Диетический ужин без масла: как приготовить говядину, которая тает во рту

Как приготовить говядину в горшочках: классический рецепт с картошкой

Задумывались ли вы, как можно создать изысканное блюдо всего из нескольких простых ингредиентов? Говядина в горшочках с картошкой — это именно то, что вам нужно! Это вкусное и ароматное угощение идеально подходит для ужина и готовится без масла, что делает его отличным выбором для диетического питания.

Преимущества блюда

  • Удобство: гарнир и мясо в одной посуде.
  • Простота: легко готовится из доступных продуктов.
  • Польза: низкая калорийность и сбалансированный состав.

Ингредиенты

  • Говядина — 400 г
  • Картошка — 250 г
  • Морковь (небольшая) — 1 шт.
  • Вода — 50 мл
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Паприка — 0.2 ч. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если говядина была заморожена, разморозьте её в холодильнике. Промойте и обсушите бумажными полотенцами, удалите лишний жир и пленочки. Порежьте мясо небольшими кусочками (около 3 см). Посыпьте мясо солью и специями по вкусу. Я использовала паприку и черный молотый перец.

Хорошо перемешайте и оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось ароматами. Очистите и нарежьте картошку небольшими кусочками. Я предпочитаю резать картошку и мясо одинаковыми кубиками для эстетического вида. Очистите и нарежьте морковь кружочками.

На дно порционных горшочков выложите немного моркови, затем добавьте картошку и слегка посолите. В каждый горшочек налейте немного воды и положите по лавровому листику. Сверху распределите подготовленное мясо.

Поставьте горшочки в разогретую до 180°С духовку и запекайте около 45-50 минут. Время и температура могут варьироваться в зависимости от вашей духовки. Подавайте блюдо на стол либо в горшочках, либо переложив на тарелки.

