Северный гуляш из говядины с морошкой
Северный гуляш из говядины с морошкой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:29

Гуляш из говядины: скрытый поворот, который превращает обычное мясо в легенду кухни

Говяжий гуляш хорошо сочетается с рисом, картофельным пюре или макаронами

Представьте себе ароматное блюдо, которое согревает душу и радует вкусовые рецепторы — классический гуляш из говядины с подливкой! Это не просто еда, а настоящий праздник для гурманов, где мясо становится невероятно нежным и сочетается с любым гарниром. А знаете ли вы, что говядина — это источник высококачественного белка и железа, который помогает поддерживать энергию и здоровье? Давайте приготовим его вместе, шаг за шагом, чтобы вы могли насладиться этим венгерским наследием в домашней обстановке.

Список ингредиентов

Для приготовления классического гуляша нам понадобятся простые продукты. Вот полный список:

  • Говядина (мякоть) — 500 г
  • Вода — 500 мл
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Томатный соус — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Перец черный молотый (свежемолотый) — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Подготовьте все заранее, чтобы процесс шел гладко. Если у вас нет томатного соуса, можно взять пасту — это не сильно изменит вкус.

Пошаговый рецепт приготовления

Теперь давайте разберемся, как приготовить гуляш из говядины с подливкой на сковороде. Я опишу шаги подробно, чтобы даже новички справились без труда.

Подготовьте ингредиенты. Возьмите мякоть говядины, лук, томатный соус, воду, муку, лавровый лист, перец и соль. Убедитесь, что мясо свежее — это залог успеха. Говядину промойте под водой, обсушите полотенцами и нарежьте кубиками среднего размера. Не слишком мелко, чтобы кусочки сохранили сочность.

Очистите лук и мелко порубите его кубиками. Это добавит аромата и сладости блюду. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте мясо на сильном огне, помешивая, до золотистой корочки. Для идеального результата выбирайте сковороду с антипригарным покрытием — это упростит процесс.

Добавьте к мясу нарезанный лук и жарьте вместе около 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Лук должен стать прозрачным, но не подгореть. Посыпьте мясо с луком мукой, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте и жарьте еще 3 минуты. Это поможет подливке загустеть.

Введите томатный соус и быстро все перемешайте. Он придаст блюду кислинку и яркий цвет. Влейте воду, чтобы она почти полностью покрывала мясо (количество можно регулировать). Перемешайте и добавьте лавровый лист для аромата.

Тушите блюдо под крышкой на медленном огне около 1,5 часов. Мясо должно стать мягким и легко распадаться на волокна. Периодически проверяйте и помешивайте.

Вариации и советы

Гуляш — это второе блюдо, которое отлично сочетается с рисом, картофельным пюре или макаронами. Если хотите экспериментировать, замените говядину свининой — тогда тушите всего час, чтобы мясо не стало слишком сухим. Главное, не торопитесь: медленное тушение раскрывает весь вкус. И помните, что говядина полезнее свинины по содержанию белка, так что это отличный выбор для здорового питания. Попробуйте — и вы увидите, как просто создать кулинарный шедевр дома!

