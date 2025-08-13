Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гуляш
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:25

Экономия времени и денег: как приготовить гуляш из говядины за 30 минут

Как правильно приготовить гуляш из говядины — рекомендации

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить сытное и ароматное блюдо, которое станет украшением как праздничного стола, так и обычного ужина? Гуляш из говядины с томатной пастой — это именно то, что вам нужно! Это простое в приготовлении блюдо сможет порадовать даже тех, кто только начинает осваивать кулинарию.

Ингредиенты

  • Филе говядины — 500 г
  • Вода — 250 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Хмели-сунели — 0.5 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Для достижения наилучшего результата используйте свежую говядину или телятину. Не забудьте добавить свои любимые специи, чтобы усилить вкус блюда. Тщательно вымойте говядину и обсушите её бумажным полотенцем. Это важно, чтобы мясо хорошо обжарилось, а не тушилось. Нарежьте его на кусочки средней величины поперек волокон.

Очистите луковицу и нарежьте её полукольцами. Если вы не любите лук, его можно исключить из рецепта. Также можно добавить другие овощи по вкусу. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте мясо на сильном огне, помешивая, до появления золотистой корочки. Затем добавьте специи и перемешайте.

Выложите к мясу нарезанный лук и жарьте все вместе на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая. Посыпьте мясо с луком мукой и тщательно перемешайте. Это поможет загустить томатную подливку. Если хотите, муку можно заменить картофельным или кукурузным крахмалом.

Добавьте к мясу томатную пасту и влейте горячую воду. Хорошо перемешайте. Если хотите более обильный соус, добавьте больше воды. Доведите соус до кипения и тушите гуляш на медленном огне под крышкой около часа или до мягкости мяса. Если соус будет слишком густым, добавьте немного горячей воды.

За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист для аромата. Готовый гуляш разложите по тарелкам и подавайте к столу.

