Суп из говядины с иван-чаем и сушёным папоротником
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:20

Как беф бургиньон может стать вашим секретным оружием на любом празднике

Как правильно готовить беф бургиньон: рекомендации кулинаров

Беф бургиньон — одно из тех блюд, что превращают обычный ужин в настоящий праздник. И пусть вас не пугает его "ресторанное" происхождение: на самом деле, его может приготовить каждый. Немного времени, качественных продуктов — и вы получите ароматное, тающее во рту мясо в насыщенном соусе. Идеально для случаев, когда хочется удивить близких или просто создать атмосферу уюта и гостеприимства.

Ингредиенты

  • Говядина (филе) — 1 кг
  • Красное сухое вино (желательно бургундское) — 500 мл
  • Мясной бульон — 250 мл
  • Шампиньоны — 250 г
  • Копчёная свиная грудинка — 150 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Лук-шалот — 8 шт. (можно заменить репчатым)
  • Морковь — 4 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Промойте и обсушите говядину. Нарежьте её кубиками примерно 5x5 см. Если мясо было заморожено, размораживайте его медленно, на нижней полке холодильника. Грибы разрежьте на четвертинки (мелкие можно оставить целиком). Морковь нарежьте кружочками средней толщины, чтобы она не разварилась. Грудинку — брусочками. Лук-шалот частично нарежьте полукольцами, частично оставьте целым. Чеснок — кружочками.

В кастрюле с толстым дном растопите масло и обжарьте говядину порциями до золотистой корочки. В конце добавьте муку, перемешайте и готовьте ещё минуту. Переложите мясо в миску. В той же кастрюле обжарьте грудинку, морковь, лук и чеснок в течение 5-7 минут.

Верните мясо в кастрюлю, влейте горячий бульон и доведите до кипения. Затем добавьте вино. Тушите на медленном огне под крышкой 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким. За 15 минут до готовности добавьте грибы, посолите и поперчите. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью. Подавайте с картофельным пюре или другим гарниром по вкусу.

