Бургундский лайфхак: как превратить говядину в новогодний хит за 4 часа без лишних трат

Представьте себе: сочная говядина, которая тает во рту, окутанная ароматом красного вина и свежих трав. Это не просто блюдо — это настоящий праздник на тарелке! Говядина по-бургундски, классика французской кухни, станет отличным горячим на Новый год. Мягкое мясо в пикантной подливе готовится не спеша, но результат превзойдет все ожидания. Давайте разберемся, как это приготовить.

Ингредиенты

Говядина (лопатка или шея): 500 г

Красное сухое вино: 400 мл

Мясной бульон (говяжий предпочтительно): 300 мл

Шампиньоны (мелкие): 150 г

Бекон: 100 г

Лук-шалот (или обычный репчатый): 5 шт.

Морковь: 1 шт.

Чеснок: 3 зубчика

Петрушка: 10 г

Тимьян (свежий): 10 г

Лавровый лист: 1 шт.

Томатная паста: 1 ст. л.

Оливковое масло: 1 ст. л.

Сливочное масло: 1 ст. л.

Черный перец молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка продуктов. Возьмите говядину из мягких частей — лопатку или шею. Шампиньоны берите мелкие, а лук-шалот можно заменить обычным репчатым. Бульон подойдет овощной или даже кипяток.

Бекон порежьте мелкими кусочками. Говядину промойте и обсушите полотенцем — так она лучше обжарится, а не просто сварится. Нарежьте средними кусками. Очистите морковь и лук. Шампиньоны промойте и обсушите. Морковь нарежьте небольшими брусочками.

В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое и сливочное масло, обжарьте бекон около 4 минут на среднем огне. Выньте его. В той же кастрюле обжарьте говядину на оставшемся жире до румяной корочки, помешивая. Переложите к бекону.

В кастрюле обжарьте морковь, лук и шампиньоны. Переложите в отдельную посуду. Верните мясо и бекон в кастрюлю, посолите, поперчите, добавьте муку и перемешайте.

Влейте вино и немного бульона, чтобы мясо было наполовину покрыто. Выберите хорошее вино — оно придаст блюду неповторимый аромат! Добавьте томатную пасту, раздавленный чеснок и лавровый лист.

Выложите обжаренные морковь, лук и шампиньоны. Перемешайте и влейте оставшийся бульон. Добавьте веточки тимьяна и петрушки. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне 2,5-3 часа. Подавайте с картофелем или рисом.