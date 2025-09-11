Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заливное из рыбы
© commons.wikimedia.org by marco dodero is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:12

Почему обычное заливное из говядины может стать главным блюдом праздника

Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры

Вы когда-нибудь задумывались, почему заливное из говядины — это неизменный хит на праздничном столе? Этот рецепт сочетает в себе простоту и изысканность, а гармония вкусов и красивое оформление делают блюдо настоящим украшением любого застолья.

Какие продукты понадобятся?

  • Говядина — 800 г (лучше выбирать свежий красный кусок без запаха)
  • Вода — 2,5 л
  • Морковь (крупная) — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Поваренная соль — по вкусу
  • Перец горошком — 5 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Корень петрушки или сельдерея — 5 г
  • Куриное яйцо (только белок) — 1 шт.
  • Желатин — 50 г (ориентируйтесь по инструкции на упаковке)
  • Зелень (например, петрушка) — 40 г
  • Лимон — 0,5 шт.

Как приготовить вкусное заливное?

Выбирайте мясо с плотной структурой — из него будет удобно нарезать аккуратные кусочки. Морковь берите крупную, лук — среднего размера, зелень свежую и яркую. Очистите морковь, а лук оставьте в шелухе — она поможет сохранить форму при варке.

Промойте говядину, удалите жилы и пленки. Положите мясо в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне, снимая пену. Добавьте в бульон корень петрушки, морковь и лук. Варите под крышкой 1,5-2 часа до мягкости мяса.

За 15 минут до конца варки положите соль, перец и лавровый лист. Попробуйте бульон и при необходимости досолите.

Готовое мясо уберите, оберните пищевой пленкой, чтобы оно не заветрилось. Морковь остудите.

Отделите белок от желтка, белок взбейте до легкой пены. Влейте его в бульон и, помешивая, доведите до кипения — белок соберет на себя мутные частицы. Процедите бульон через сито и марлю, остудите.

Измерьте объем бульона, отлейте часть для замачивания желатина согласно инструкции. Замочите желатин, затем растворите его в бульоне на среднем огне.

На дно формы налейте тонкий слой бульона (3-5 мм) и поставьте в холодильник на 15-20 минут.

Нарежьте мясо ломтиками толщиной 4-6 мм. Лимон очистите от кожуры и нарежьте тонкими полукольцами. Морковь можно вырезать фигурками — цветочки или кружочки. Зелень промойте и обсушите.

На застывший слой бульона выложите мясо, морковь, лимон и зелень. Остальной бульон разделите на 3 части и аккуратно залейте начинку тонкой струйкой, чтобы слои склеились. Повторите процедуру заливки еще 3 раза.

Если бульона осталось больше, чем помещается в форму, не выбрасывайте! Налейте его тонким слоем в плоскую емкость, остудите и нарежьте на треугольники. Используйте эти кусочки для украшения заливного — это придаст блюду еще больше изящества.

