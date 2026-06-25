Укус пчелы может стать опасным за минуты: что нужно сделать сразу

Первая помощь при укусе пчелы заключается в незамедлительном извлечении жала, рассказал NewsInfo пчеловод, врач, писатель Иван Андреев. Специалист подчеркнул, что после удаления инородного тела к пораженному участку необходимо приложить холод.

Специалисты нередко предупреждают о рисках, связанных с укусами различных насекомых, поэтому стоит изучить рекомендации, как удалить клеща и оказать первую помощь. При этом в теплое время года важно знать, как отпугнуть ос от дома, чтобы минимизировать вероятность контакта с агрессивными насекомыми.

"Сразу же вытащить жало. На место укуса приложить что-нибудь холодное. Можно просто водой промыть. Если реакция у человека повышенная, аллергическая, значит, нужно принимать антигистаминные препараты", — посоветовал Андреев.

По словам эксперта, осы существенно отличаются от пчел: у них иная структура яда и иная реакция организма. В отличие от пчелы, которая оставляет жало и погибает после атаки, оса способна кусать многократно. Однако алгоритм действий при укусе осы остается таким же, как и в случае с пчелой, если не учитывать отсутствие жала. При этом важно следить за самочувствием, критические реакции встречаются редко — примерно у одного из тысячи пострадавших.

Также врачи напоминают, что после укусов некоторых несекомых симптомы болезней могут появиться спустя значительное время, поэтому недомогание нельзя игнорировать.

"Еще зависит, куда именно пчела укусит. Укусить в ногу — это одно, укусить в глаз — другое, в ухо — третье, в язык — четвертое, в шею — пятое. Разные реакции. Надо смотреть", — резюмировал пчеловод.

Для аллергиков критически важен грамотный подход к здоровью, например, календари пыления помогают смягчить симптомы сезонных обострений.

Читайте также