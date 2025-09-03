Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:46

Пчёлы под угрозой: корм, который может остановить катастрофу вымирания

Учёные создали корм, который помогает пчёлам адаптироваться к изменению климата

Знаете ли вы, что традиционные подкормки для пчёл не содержат жизненно важных веществ, без которых насекомые не могут полноценно развиваться? Исследователи из Оксфордского университета нашли решение, которое может кардинально изменить ситуацию.

Почему пчёлы нуждаются в новом рационе?

Климатические изменения и сокращение ареалов обитания серьёзно угрожают пчелиным семьям. В таких условиях насекомым становится всё сложнее получать необходимые питательные вещества из природных источников. Особенно остро ощущается нехватка стеролов — веществ, которые играют ключевую роль в развитии и здоровье пчёл.

Команда учёных создала генетически модифицированные дрожжи, способные синтезировать шесть важных стеролов, которые традиционные подкормки, такие как протеиновая мука, сахар и вода, не содержат. Этот специально разработанный корм помогает восполнить дефицит питательных веществ.

Результаты экспериментов

В лабораторных условиях пчёлы, получавшие новый корм, показали впечатляющие результаты:

  • в 15 раз увеличилось количество личинок, успешно превратившихся во взрослых особей.
  • улучшилось общее состояние здоровья пчелиных семей.
  • повысилась устойчивость к различным заболеваниям.

Это особенно важно в условиях, когда цветение растений заканчивается раньше обычного, и естественные источники питания становятся ограниченными.

Что дальше?

Учёные планируют провести масштабные испытания в полевых условиях, чтобы подтвердить эффективность корма в реальных условиях. Ожидается, что уже в течение двух лет инновационный продукт станет доступен пчеловодам.

Эксперты уверены: внедрение этого корма поможет сохранить численность пчёл, снизит конкуренцию между видами и положительно скажется на биологическом разнообразии.

